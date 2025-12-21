Perritos tranquilizarán a niños que reciben tratamientos dentales

Perritos de distintas razas serán los protagonistas de un nuevo programa social del Estado de México porque brindarán acompañamiento a los pacientes pediátricos que reciben tratamientos odontológicos complejos.

Se trata del Programa Canino de Acompañamiento Emocional Infantil en el Centro de Especialidades Odontológicas del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), con el propósito de tranquilizar a los pequeños.

Este es Ónix, el perrito poodle que brinda apoyo emocional

¿Cómo será la ayuda proporcionada a los niños?

En esta primera etapa se contará con la participación de cinco perros entrenado quienes ayudarán a generar un ambiente de calma y confianza, lo que disminuirá la ansiedad, miedo y estrés en niñas y niños pacientes de odontología.

Perritos capacitados

Los perritos fueron rescatados, evaluados, rehabilitados y capacitados para acompañar a las y los pacientes pediátricos durante su atención médica.

Mejo atención a pacientes pediátricos

Alma Tapia Maya, directora general de la Comisión Estatal de Parque Naturales y de la Fauna (Cepanaf), señaló que este trabajo complementa la atención médica tradicional mediante el acompañamiento emocional y la empatía a los pequeños pacientes.

Por su parte, Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud estatal, mencionó que este programa representa una acción innovadora dentro del servicio público de salud y aunque se trata de un modelo piloto tiene posibilidades de ampliarse.

