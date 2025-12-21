Ni el invierno ni la Navidad logran abrir el Nevado de Toluca; autoridades sostienen cierre indefinido

A pesar de encontrarse en una de las temporadas de mayor afluencia turística, el Nevado de Toluca permanece cerrado de manera indefinida, incluso a tres días de Navidad y con el inicio oficial del invierno, una decisión que ha generado cuestionamientos entre visitantes y comunidades aledañas.

El cierre del volcán Xinantécatl no es reciente. Desde agosto pasado, las autoridades federales y estatales restringieron el acceso tras un accidente vehicular en la zona alta que dejó a más de una decena de personas lesionadas, entre ellas turistas extranjeros.

A partir de ese hecho, se determinó suspender el ingreso mientras se revisaban las condiciones de seguridad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Nevado de Toluca permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/eXken1VCiT — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 20, 2025

Riesgos de seguridad y falta de condiciones

De acuerdo con información de autoridades ambientales y de Protección Civil, el cierre responde a la falta de condiciones para garantizar la seguridad de los visitantes, especialmente en temporada invernal, cuando las bajas temperaturas, el hielo y la nieve incrementan el riesgo de accidentes en caminos y senderos del volcán .

A ello se suma la ausencia de un esquema definido de vigilancia, control de accesos y servicios de emergencia, elementos considerados indispensables antes de permitir nuevamente la entrada de turistas.

Negociaciones aún sin acuerdo

Tras el cierre, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) inició mesas de trabajo con ejidatarios de la zona para establecer reglas claras sobre el manejo del área natural protegida, la operación de servicios y la responsabilidad en caso de emergencias.

Lagunas del Nevado de Toluca se están secando

Sin embargo, las negociaciones no han concluido, lo que ha impedido fijar una fecha de reapertura, incluso durante el periodo vacacional de invierno.

Falsos avisos de reapertura

La incertidumbre se intensificó el pasado 20 de diciembre, cuando en redes sociales circularon versiones sobre una reapertura del Nevado. Protección Civil del Estado de México desmintió la información y reiteró que el cierre continúa vigente hasta nuevo aviso, precisamente para evitar riesgos mayores durante esta temporada.

Impacto en la economía

El cierre indefinido del Nevado de Toluca se ha convertido en un golpe directo para las comunidades que viven del turismo en la zona.

Desde que se restringió el acceso al volcán, la actividad económica en localidades como Raíces y el Parque de los Venados se ha desplomado, con una reducción de hasta 80% en la afluencia de visitantes, según relatan comerciantes y vendedores ambulantes.

