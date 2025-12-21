Explosión en bazar navideño del Edomex deja 11 personas lesionadas

Durante la tarde del pasado sábado 20 de diciembre se registró la explosión de un tanque de gas en un bazar navideño ubicado en el jardín municipal de Teoloyucan, en el Estado de México. Las autoridades informaron que 11 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

Las personas que estaban en el local que explotó, e incluso algunas que solo pasaban por ahí, sufrieron lesiones por quemaduras. Entre los afectados también hay menores de edad.

Explosión en bazar navideño de Teoloyucan

La explosión fue muy fuerte y alertó a las personas en la zona. De inmediato llamaron a Protección Civil y Bomberos, quienes priorizaron atender a los heridos, quienes fueron enviados al DIF Central y al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS.

El alcalde del municipio, Luis Domingo Zenteno Santaella, comentó que dos personas sufrieron quemaduras graves en el 90% de su cuerpo, quienes habrían estado cerca del tanque de gas. Los demás sufrieron quemaduras en el 50% de su cuerpo, otros 30% y otros en un 20%.

Por si fuera poco, medios locales señalan que el puesto de comida en donde explotó el tanque contaba con un acta administrativa por el mal estado de su cilindro de gas, por lo que ya abrieron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Suspenden puestos de comida con tanque de gas en bazar navideño

Como primera medida después del accidente, el municipio de Teoloyucan informó que, de manera urgente, se suspenden las autorizaciones a todos los puestos con giro de comida y similares que utilicen tanque de gas o material inflamable hasta nuevo aviso, afectando a otros comerciantes que habían invertido para vender durante esta época.

