Avance en construcción del Tren Suburbano Lechería - AIFA, estaciones y posible fecha de inauguración

La extensión del Tren Suburbano hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es uno de los proyectos más importantes que tiene el gobierno actualmente. La ruta oficialmente se llama "Tren Suburbano Lechería - AIFA " y estará lista durante el primer trimestre del 2026.

De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum ya realizó el primer recorrido por la ruta ferroviaria y anunció que durante los próximos meses habrá etapa de pruebas, para tener todo listo y que millones de mexicanos puedan utilizarlo para facilitar su trayecto del AIFA al Estado de México y a la Ciudad de México.

Avance en la construcción del Tren Suburbano Lechería - AIFA

Según la presidenta, la obra tiene un 92% de avance. De hecho, solo hace falta terminar la construcción de tres puentes peatonales y que el periodo de pruebas de trenes pueda culminar de manera exitosa para verificar que su uso sea seguro para la población.

Las estaciones ya están terminadas, así como las rutas que seguirán los trenes para realizar el recorrido de 23.7 kilómetros, en el cual avanzará por seis estaciones y una terminal.

Estaciones y posible fecha de apertura

Asimismo, se confirmó que el Tren Suburbano Lechería - AIFA contará con seisi estaciones y una terminal, además de que operará con un total de 10 trenes acopables que realizarán el recorrido completo desde Buenavista hasta el AIFA.

La duración del recorrido será de 43 minutos y los trenes saldrán con un intervalo de 15 minutos entre cada uno, para que los pasajeros lo consideren al momento de utilizarlo y medir sus tiempos para llegar a tiempo a sus vuelos.

Por último, la inauguración oficial del tren podría llegar en febrero o marzo del 2026, tan solo unos cuantos meses antes del Mundial de 2026 , evento por el que se incrementó la velocidad de construcción de la obra, para recibir a millones de turistas de todo el mundo.

