Análisis de Profeco revela los mejores y peores quesos manchego para los platillos de Navidad

Con la llegada de las fiestas navideñas, los platillos se convierten en el centro de las celebraciones. Entre ellos, no pueden faltar los quesos, y uno de los más populares durante esta temporada es el queso manchego, conocido por su versatilidad y sabor. Sin embargo, un análisis reciente realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las diferencias en calidad entre los productos que se encuentran en el mercado.

El estudio publicado en la Revista del Consumidor de diciembre 2025 evalúa calidad, sabor, textura, contenido nutricional y ausencia de aditivos nocivos, identificando opciones ideales para romeritos, ensaladas o postres festivos, así como aquellos que no cumplen con las expectativas. En adn Noticias te decimos quiénes pasaron la prueba para que los uses en tu cena.

Los mejores quesos manchego

Entre los quesos más recomendados por la Profeco se encuentran aquellos que cumplen con los estándares de calidad y que además ofrecen un sabor auténtico y delicioso.



Queso manchego rebanado marca Alpura. Precio $78 pesos por envase de 350 gramos.

Queso manchego a granel marca Bafar. Precio $260 pesos por envase.

Queso manchego a granel marca Blue Bell. Precio $193 pesos por envase.

Queso manchego orgánico marca Bové. Precio $141 pesos por envase de 400 gramos.

Queso manchego a granel marca Caperucita. Precio $346 pesos por envase.

Queso manchego marca Carranco. Precio $142 pesos por envase de 400 gramos.

Queso manchego marca Esmeralda. Precio $115 pesos por envase de 400 gramos.

Queso manchego rebanadas redondas marca FUD. Precio $54 pesos por envase de 190 gramos.

Queso manchego rebanado marca La Villita. Precio $101 pesos por envase de 400 gramos.

Queso manchego a granel marca Nochebuena. Precio $295 pesos por envase.

Queso manchego rebanado marca Nutri. Precio $78 pesos por envase de 350 gramos.

Queso manchego a granel marca Parma Sabori. Precio $321 pesos por envase.

Queso manchego en rebanadas marca Tribus de Fuego Chimex. Precio $93 pesos por envase de 380 gramos.

Queso manchego reducido en grasa rebanado marca Nochebuena. Precio $126 pesos por envase de 400 gramos.

Queso manchego deslactosado rebanado marca Nochebuena. Precio $125 pesos por envase de 400 gramos.

Queso tipo manchego marca Great Value. Precio $92 pesos por envase de 485 gramos.

Los peores quesos manchego

Por otro lado, el análisis también señaló los quesos manchego que no cumplen con las expectativas de calidad.

Estas 5 marcas resaltan ser queso manchego, pero son queso procesado. Incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que su denominación puede inducir a error.



Queso manchego procesado en rebanadas marca Great Value.

Queso procesado tipo manchego marca Kraft Singles.

Queso procesado tipo manchego marca Swan Premium.

