Abuelita encontrada en carretera de Tamaulipas es identificada; DIF confirma que tenía hipotermia

Una abuelita que fue abandonada en una carretera de Tamaulipas se hizo viral y las autoridades ya lograron identificarla. La mujer estaba en una silla de ruedas, a un costado de la carretera de la Playa Bagdad, en el kilómetro 15, en Matamoros.

El DIF la identificó a la mujer como Nilda Perales Ramos, de 84 años, originaria de Laredo, Texas. El reporte señala que la mujer se encontraba en estado crítico, con hipotermia y desorientación al momento de ser localizada por las personas que transitaban por la zona y pidieron ayuda.

Identifican a abuelita abandonada en carretera

El reporte fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y servicios de emergencia, los cuales trasladaron a Perales Ramos al hospital general de Matamores, en donde recibió atención médica inmediata.

La mujer recuperó la conciencia y ella misma proporcionó datos básicos de su identidad, como su nombre y lugar de residencia. Sin embargo, no han podido contactar con ningún familiar para que vaya por ella, por lo que siguen con las gestiones para dar con sus parientes y poder garantizar que se vaya con alguien que pueda darle protección y respetar sus derechos.

🚨 Abandonan a una mujer de la tercera edad en una brecha de Playa Bagdad, en #Matamoros.



Fue encontrada sola, en su silla de ruedas, expuesta al frío del Golfo. Lleva más de 24 horas sin ser identificada.



En el Hospital General reportan desnutrición severa; su estado es…

Abuelita pudo haber sido drogada antes de ser abandonada

Por otro lado, el caso ha sido bastante grande en tendencias por lo atípico que es. Las primeras hipótesis señalan que la abuelita pudo haber sido sometida a alguna sustancia que la haya dejado inconsciente antes de ser abandonada, aunque esto no ha sido confirmado por peritos.

Sin embargo, usuarios en redes sociales aseguran que es lo más probable, que familiares suyos la hayan drogado y la hayan abandonado en una carretera poco transitada. Por lo pronto, las autoridades siguen con las investigaciones para esclarecer el caso.

