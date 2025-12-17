Jüsto anuncia cierre de operaciones en México y es el fin del supermercado en línea

La startup mexicana Jüsto , especializada en el modelo de supermercado 100% en línea, anunció el cierre de sus operaciones en México, decisión que responde a una serie de factores financieros, operativos y estratégicos que impidieron la continuidad del proyecto.

La empresa informó el cese de actividades a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial, así como en sus redes sociales el pasado 15 de diciembre, donde reconoció los retos que enfrentó tras varios años de operación.

Problemas financieros y presión del mercado, las razones detrás del cierre de Jüsto

Una de las principales razones del cierre de Jüsto fue la dificultad para mantener la rentabilidad de su modelo de negocio. A pesar de haber levantado importantes rondas de inversión desde su fundación en 2019, los altos costos logísticos, de almacenamiento y distribución representaron una presión constante para la empresa.

El sector del supermercado en línea requiere fuertes inversiones en infraestructura y tecnología, además de márgenes reducidos, lo que complicó la sostenibilidad financiera a largo plazo.

El fin del impulso pandémico

Durante la pandemia de COVID-19 , la plataforma se benefició del crecimiento acelerado del comercio electrónico, cuando las compras de supermercado en línea pasaron de ser una opción a una necesidad; sin embargo, con el regreso gradual a las actividades presenciales, el comportamiento del consumidor cambió.

Las compras digitales se mantuvieron, pero a un ritmo menor, lo que impactó directamente en el volumen de pedidos y en los ingresos de la startup.

Retos operativos y logísticos en los últimos años

El modelo de Jüsto se basaba en eliminar intermediarios y controlar gran parte de la cadena de suministro para ofrecer productos frescos y de calidad; no obstante, este enfoque también implicó asumir riesgos operativos elevados, desde la gestión de inventarios hasta la entrega.

Estos desafíos se volvieron más complejos en un entorno de inflación y aumento de costos, afectando la eficiencia operativa de la empresa.

Decisiones estratégicas y expansión regional, el último intento de la empresa por sobrevivir

Otro factor clave fue la estrategia de expansión internacional. Jüsto inició operaciones en países como Brasil y Perú, además de establecer alianzas con plataformas como Amazon y Uber.

Si bien estas decisiones buscaban consolidar su presencia en Latinoamérica , también implicaron una mayor dispersión de recursos y atención, lo que pudo debilitar su operación principal en México.

