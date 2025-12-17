Colgar una llamada de spam es un error que convierte a los usuarios en objetivos

La mayoría de personas hemos experimentado al menos una vez en la vida las llamadas spam y se han convertido en una molestia generalizada y muchas personas optan por contestar y colgar, pero esta no es la mejor manera de resolver el problema y podría empeorarlo.

¿Se debe colgar una llamada spam sin responder?

Ante las llamadas desconocidas es muy importante saber cómo actuar para cuidar la seguridad y tus datos personales , por ello, los expertos recomiendan evitar contestar y colgar ya que esto deja en claro que el número está activo y disponible.

Primero, hay que saber que los sistemas automáticos de marcación funcionan con base en algoritmos de inteligencia artificial y registran la duración y que el usuario no contestó pero que la línea es válida.

Así, el número se convierte en un teléfono que puede usarse para futuras campañas de spam .

¿Qué hacer para dejar de recibir llamadas spam?

Si lo que quieres es reducir la posibilidad de ser reincorporado en las listas de marcación automática primero debes evitar colgar en silencio y decir "no estoy interesado, gracias". Esta negativa puede ayudar a que el sistema registre la respuesta y elimine el número de la base de datos para futuras campañas.

Además, los teléfonos Android y iOS tienen funciones de detección y bloqueo de llamadas no deseadas , así puedes configurar tu teléfono para que silencie números desconocidos.

Si quieres dejar de recibir llamadas publicitarias, puedes registrar tu número en el Registro Público para Evitar Publicidad ( REPEP ) llamando al 96 28 00 00 desde CDMX, Guadalajara y Monterrey o al 800 96 28 000 o al 01 800 962 8000 del resto del país.

Alertan por llamadas de Reino Unido, esto debes hacer

