Cajera bancaria es condenada a 7 años de cárcel por robar dinero a clientes

Una cajera bancaria fue sentencia a prisión por el delito de disposición indebida de recursos de clientes, según la información, trabajaba en una sucursal ubicada en el municipio de Monterrey.

Condenan a exempleada bancaria que robaba dinero a clientes

De acuerdo con Info 7, la mujer identificada como Miriam "T" , fue declarada culpable por un Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio tras un juicio oral.

Fue sentenciada a pasar 7 años en prisión y deberá pagar mil días de multa que equivalen a alrededor de 89 mil 620 pesos y una indemnización de 250 mil pesos a la institución bancaria.

¿Cómo realizó el fraude?

Según la investigación, la cajera llevó a cabo diversas disposiciones de dinero que correspondían a dos cuentahabientes quienes se percataron de la situación y realizaron la reclamación ante el banco.

La institución financiera realizó auditorías internas y confirmaron las fechas y montos de las disposiciones irregulares, así que determinaron que Miriam "T", era la responsable de la sustracción de recursos.

¿Qué hacer si tienes menos dinero en tu cuenta de banco?

Si en tu cuenta de banco hay menos dinero del que pensabas, es importante que revises si hay cargos no reconocidos o errores, en caso de que sea así y sospechas de fraude, deberás presentar una queja formal ante la Unidad Especializada de tu banco.

Además, la Fiscalía de Nuevo León hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma presencial o anónima al teléfono 8181547400 ext. 187315 o al correo electrónico ventanillaunicanl@fgr.org.mx.

¿Cómo saber si te hackearon tu teléfono? Estas son las señales

