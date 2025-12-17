Carreteras con accidentes y posibles bloqueos de agricultores este miércoles 17 de diciembre

Este miércoles 17 de diciembre, automovilistas deben extremar precauciones ante la posible presencia de bloqueos y movilizaciones en carreteras federales, luego del llamado del sectores de agricultores a realizar acciones de protesta en distintas regiones del país.

Aunque durante las primeras horas del día no se reportaron cierres generalizados, autoridades federales mantienen alerta preventiva por posibles afectaciones a la circulación conforme avance la jornada.

Situación actual en carreteras federales y autopistas

De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), se reporta lo siguiente:



Autopista México-Querétaro : Sin bloqueos ni cierres; circulación fluida en ambos sentidos

: Sin bloqueos ni cierres; circulación fluida en ambos sentidos Querétaro–San Luis Potosí : Cierre parcial por accidente vial a la altura del km 12+800

: Cierre parcial por accidente vial a la altura del km 12+800 Guanajuato–Silao : Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 9+500

: Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 9+500 Matehuala–Saltillo (Nuevo León): Reducción de carriles por accidente en el km 196+200

(Nuevo León): Reducción de carriles por accidente en el km 196+200 Autopista Acayucan–Cosoleacaque : Reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento; se registra carga vehicular

: Reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento; se registra carga vehicular Autopista La Tinaja–Isla : Tránsito lento en dirección La Tinaja, sin reporte de incidentes

: Tránsito lento en dirección La Tinaja, sin reporte de incidentes Carretera México-Toluca: Volcadura de un tráiler provoca carga vehicular

Agricultores llaman a nuevo cierre de carreteras

Por medio de redes sociales, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informó que este miércoles se llevarían a cabo movilizaciones en carreteras como parte de una jornada nacional de protesta.

La organización señaló que estas acciones responden a la falta de atención a la crisis del campo y advirtió que podrían presentarse bloqueos intermitentes .

Asimismo, responsabilizó a las autoridades de cualquier afectación vial que se genere, al acusar falta de diálogo.

En entrevista con un medio local, David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) dio a conocer que habrá nueva reunión con el gobierno federal, pero amagó con presencia de manifestantes en las carreteras, aunque no con bloqueos.

Recomendaciones para automovilistas

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantenerse informados en tiempo real, anticipar posibles retrasos y considerar rutas alternas, especialmente en carreteras federales donde podrían presentarse bloqueos derivados de las movilizaciones anunciadas.

