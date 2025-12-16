Centro de Investigaciones Regionales descubre súper mosquito que puede transmitir hasta 4 enfermedades a la vez

La detección del mosquito Aedes vittatus en la península de Yucatán encendió las alertas sanitarias por su capacidad para transmitir hasta cuatro enfermedades de manera simultánea: dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Se trata de una especie invasora, originaria de Asia y África, que ahora se suma a la lista de vectores con potencial riesgo para la salud pública en la región.

Con este hallazgo, ya son tres las especies de mosquitos presentes en Yucatán con capacidad de propagar virus: Aedes aegypti, Aedes albopictus y el recién identificado Aedes vittatus.

Aedes vittatus is originally endemic to the Indian subcontinent, but in '19, it was first detected in a trap on the US naval base in Guantanamo Bay, Cuba marking the first record of it in the Western Hemisphere. It can transmit dengue, chikungunya, Zika, and yellow fever viruses. pic.twitter.com/KH9TbCLHCX — American Mosquito Control Association - AMCA (@AMCAmosquito) August 6, 2025

Detección en comunidades y preocupación de expansión territorial

El descubrimiento fue realizado por los científicos Julio Tzuc Dzul y Carlos Baak Baak, del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

El primer avistamiento ocurrió en septiembre de 2024, cuando una trampa instalada en la comunidad rural de Xcalacoop, cerca de Chichén Itzá, captó ejemplares de esta especie.

Con el paso de los meses, el mosquito fue identificado también en los municipios de Tinum, Tixkokob y Mérida , lo que evidencia una rápida dispersión en un radio aproximado de 110 kilómetros.

Este comportamiento preocupa a los especialistas, ya que demuestra su capacidad de adaptación a distintos entornos, tanto rurales como urbanos.

Mosquito, el insecto que más humanos mata en el mundo

Características de este nuevo mosquito

De acuerdo con los investigadores, Aedes vittatus comparte características clave con otros mosquitos invasores:



Se reproduce en recipientes con agua acumulada

Puede vivir dentro de viviendas

Se alimenta de sangre humana, lo que lo integra fácilmente a los ciclos de transmisión de virus

Un rasgo distintivo para su identificación es la presencia de seis puntos blancos en el tórax, distribuidos en tres de cada lado.

Además, su ciclo reproductivo es acelerado en climas cálidos y lluviosos como el de Yucatán : en aproximadamente 10 días pasa de huevo a adulto, mientras que cada hembra puede poner hasta 100 huevos por ciclo.

Estudios en Yucatán

Los científicos advierten que aún no se sabe cómo interactuará esta nueva especie con los otros mosquitos ya establecidos ni si podría desplazarlos o aumentar la incidencia de enfermedades.

Por ello, continúan los estudios genéticos para determinar su origen exacto y definir estrategias de control más efectivas.

Las autoridades de salud deberán esperar estos resultados para decidir qué tipo de insecticidas y medidas aplicar. El monitoreo constante, subrayan los especialistas, es clave para anticipar riesgos y proteger a la población ante la posible expansión de este “súper mosquito” en el sureste mexicano.

