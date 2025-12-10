Estos estados de EUA serán azotados por el aire más frío del planeta esta semana

El aire más frío del planeta ingresará al centro y este de Estados Unidos (EUA) este fin de semana, según un reporte del meteorólogo Ryan Maue, reseñó USA Today . El fenómeno está asociado a un colapso del vórtice polar , que provocará temperaturas extremas y sensaciones térmicas potencialmente peligrosas.

Climatólogos advirtieron que algunas de las temperaturas más bajas del mundo se concentrarán sobre gran parte de la región central y oriental de EUA durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, extendiéndose incluso desde Alaska hasta la costa este.

Aunque el impacto del frío será severo, expertos señalan que este episodio podría ser relativamente corto, ya que hacia finales de mes se espera un retorno gradual a temperaturas más típicas del invierno, conforme el vórtice polar retroceda nuevamente hacia el norte.

Cuánto descenderán las temperaturas este fin de semana

Las condiciones más peligrosas estarán asociadas a la sensación térmica, más que a la temperatura real. En ciudades como Chicago, las ráfagas de viento podrían hacer que la sensación alcance los 20 grados bajo cero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En sectores del norte de la región central, el escenario será aún más extremo, con sensaciones térmicas cercanas a los 45 grados bajo cero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, se prevé que en múltiples regiones las temperaturas caigan hasta 30 grados por debajo del promedio estacional, lo que afectará tanto a zonas urbanas como rurales del centro y este de EUA, con impacto en transporte, suministro eléctrico y salud pública.

Por qué el vórtice polar está enviando aire ártico al sur

El vórtice polar es una gran zona de baja presión ubicada normalmente sobre el Círculo Ártico. Cuando se mantiene fuerte, el aire más frío queda contenido en el norte; sin embargo, cuando se debilita o se fragmenta, permite que masas de aire gélido se desplacen hacia el sur.

De acuerdo con meteorólogos, este fin de semana una de esas “ondas” o lóbulos del vórtice polar se moverá directamente sobre el territorio estadounidense, generando este evento de frío extremo.

Especialistas señalan que este patrón de avances y retrocesos del frío no es inusual durante el invierno. Se espera que este pulso de aire ártico persista hasta alrededor del 18 o 19 del mes, con posibilidad de dos o tres nuevas rondas de frío intenso en ese lapso, incluso con riesgo de heladas tan al sur como el centro de Florida.