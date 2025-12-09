Hoy No Circula: Los autos con engomado rosa que descansan el martes 9 de diciembre

El programa Hoy No Circula se mantiene activo todos los días de la semana con la finalidad de reducir los contaminantes que ponen en riesgo la salud de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Te contamos cuáles son los autos que descansan este martes 9 de diciembre en la CDMX y en el Edomex.

Los autos que no circulan el martes 9 de diciembre

De acuerdo con el programa aplicado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), existen autos con engomado rosa que deben de quedarse en casa todos los martes. Los autos que deben descansar son los que cumplan con las siguientes características:

Engomado: rosa

Placas: Terminación en 7 y 8

Holograma: 1 y 2

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Es muy importante que los automovilistas de la Ciudad de México y del Edomex se mantengan al tanto del calendario del Hoy No Circula, pues en caso de olvidar el día en el que debes dejar tu auto en casa podrías afectar seriamente tu bolsillo.

Las multas por no cumplir con el Hoy No Circula ascienden a más de 2,500 pesos. Además, las autoridades podrían llevar el auto al corralón, con lo que terminarás por pagar un fuerte costo extra.

Cambios en el programa Hoy No Circula en 2025

A partir de julio de 2025, el programa Hoy No Circula presentó un cambio importante, pues además de los 18 municipios en el Edomex y las 16 alcaldías de la CDMX, sumó 30 municipios más del Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

