Corte de luz de la CFE: Las personas que se quedan sin servicio y cómo hacer la reconexión

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra una tarifa al mes que es indispensable tener en mente, pues en caso de que olvides pagar tu recibo de luz te arriesgas a un corte del servicio que podría significar un gran problema en casa, pues el proceso de reconexión se lleva su tiempo.

La realidad es que la CFE sí corta la luz a las personas morosas de pago y este corte sucede mucho más rápido de lo que los usuarios se imaginan. Te contamos qué sucede si la CFE te corta la luz y cómo es el proceso para realizar la reconexión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué te corta la luz la CFE?

La compañía de luz te puede cortar el servicio de energía eléctrica por los siguientes motivos:

Cuando tienes algún adeudo pendiente

Por pago fuera de la fecha límite

Por uso ilícito, por ejemplo, cuando se detectan conexiones no autorizadas

Por ajuste a tu facturación, en caso de errores en tu factura

El plazo aproximado en el que la CFE te puede cortar la luz por falta de pago va de los 15 a los 20 días naturales luego de la fecha límite de pago marcada en el recibo.

Nuestra línea telefónica de atención a emergencias, disponible las 24 horas los 365 días del año. pic.twitter.com/jx8k5JBi8V — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) October 29, 2025

¿Cuánto tiempo tardan en reconectar la luz?

Si te cortaron la luz y quieres realizar la reconexión, es importante que tomes en cuenta que se trata de un proceso que se llevará de 24 a 72 horas. Lo que debes hacer para que la CFE reconecte la luz en tu domicilio es lo siguiente:

Realizar el pago pendiente

Pagar el costo de la reconexión

Llamar al 071 para notificar tu pago

Se genera una orden de atención para tu domicilio

Un trabajador de la CFE visita tu casa para realizar la reconexión

¿Cuánto cobra CFE por reconectar la luz?

El trámite de la reconexión de la CFE sí tiene un costo que va entre los $55 y $91 pesos (más IVA).

¿Cómo puedo pagar la reconexión de CFE?

El pago del recibo de luz se puede realizar de estas 4 maneras:

App "CFE Contigo":Descarga la app en tu celular y paga desde tu cuenta.

Pago en línea: Entra al sitio web de la Comisión Federal de Electricidad, crea tu cuenta y coloca tu número de servicio.

Paga en la CFE: Acude a los centros de atención de la CFE para realizar el pago en persona. Encuentra el más cercano a tu domicilio en este ENLACE

Paga en tiendas: Algunas tiendas de autoservicio y restaurantes aceptan pagos de recibos de luz como 7-Eleven, Vips, Walmart, Soriana y Farmacias Benavides.

¿Cómo pagar el CFE si no me llega el recibo?

¡Que no te corten la luz! Descarga la app CFE Contigo y revisa ahí tu recibo o consulta en el sitio web.

Ingresa a este ENLACE

Crea una cuenta con usuario y contraseña

Coloca tu número de servicio y entra a 'Mis recibos registrados'

Descarga tu recibo CFE en PDF

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

