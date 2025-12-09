Fruta para el ponche a súper precio en el Martes de Frescura de Walmart

Si quieres ahorrar una lanita al comprar tu super no te puedes perder las ofertas del Martes de Frescura donde puedes encontrar frutas y verduras con grandes descuentos, aquí te compartimos la lista completa de ofertas para hoy 9 de diciembre.

Ofertas del Martes de Frescura en Walmart

Estas son las frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart :

Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo

Piña miel: 16.90 pesos el kilo

Fresas: 59.00 pesos la charola con 454 gramos

Pera de Anjou: 34.90 pesos el kilo

Zarzamora: 39.90 pesos los 170 gramos

Mora azul: 39.90 pesos la charola con 170 gramos

Naranja: 16.90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 24.00 pesos el kilo

Mandarina: 39.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo

Perón Golden: 34.90 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Limón agrio: 19.90 pesos el kilo

Manzana gala: 34.90 pesos el kilo

Manzana gala bolsa: 34.90 pesos 1.3 kilos

Guayaba: 39.90 pesos el kilo

Tejocote: 39.90 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 34.90 pesos el kilo

Perón Golden: 34.90 pesos la bolsa con 1.3 kilos

Carnes y mariscos con descuento en Walmart

Por otro lado las carnes y mariscos tienen las siguientes promociones:

Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 800 gramos

Pierna de cerdo en trozo: 114.00 pesos la charola con 800 gramos

Fajitas de pechuga: 135.00 pesos la charola con 700 gramos

Milanesa de pechuga de pollo: 174.00 pesos la charola con 700 gramos

Champiñones: 69.00 pesos el kilo

Además, puedes comprar otros productos a bajo precio como:

Caja de leche con 6 piezas de 1 litro: 177.00 pesos

Caja de leche deslactosada con 6 piezas de 1 litro: 182.00 pesos

Aceite vegetal: 37.00 pesos

Pechuga de pavo de 250 gramos: 93.00 pesos

Yogurt griego Oikos: 100 pesos los 900 gramos

Pan blanco: 45.00 pesos el paquete con 620 gramos

Atún dolores en agua: 21.00 pesos 140 gramos

Queso manchego 400 gramos: 98.00 pesos

