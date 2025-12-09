Fruta para el ponche a súper precio en el Martes de Frescura de Walmart
Si vas a preparar ponche o ya te estás alistando para la cena navideña, en Walmart hay promociones imperdibles en frutas, verduras, carnes y mariscos por el Martes de Frescura.
Si quieres ahorrar una lanita al comprar tu super no te puedes perder las ofertas del Martes de Frescura donde puedes encontrar frutas y verduras con grandes descuentos, aquí te compartimos la lista completa de ofertas para hoy 9 de diciembre.
Ofertas del Martes de Frescura en Walmart
Estas son las frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart :
- Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo
- Piña miel: 16.90 pesos el kilo
- Fresas: 59.00 pesos la charola con 454 gramos
- Pera de Anjou: 34.90 pesos el kilo
- Zarzamora: 39.90 pesos los 170 gramos
- Mora azul: 39.90 pesos la charola con 170 gramos
- Naranja: 16.90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 24.00 pesos el kilo
- Mandarina: 39.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
- Perón Golden: 34.90 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Limón agrio: 19.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 34.90 pesos el kilo
- Manzana gala bolsa: 34.90 pesos 1.3 kilos
- Guayaba: 39.90 pesos el kilo
- Tejocote: 39.90 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 34.90 pesos el kilo
- Perón Golden: 34.90 pesos la bolsa con 1.3 kilos
Carnes y mariscos con descuento en Walmart
Por otro lado las carnes y mariscos tienen las siguientes promociones:
- Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 800 gramos
- Pierna de cerdo en trozo: 114.00 pesos la charola con 800 gramos
- Fajitas de pechuga: 135.00 pesos la charola con 700 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 174.00 pesos la charola con 700 gramos
- Champiñones: 69.00 pesos el kilo
Además, puedes comprar otros productos a bajo precio como:
- Caja de leche con 6 piezas de 1 litro: 177.00 pesos
- Caja de leche deslactosada con 6 piezas de 1 litro: 182.00 pesos
- Aceite vegetal: 37.00 pesos
- Pechuga de pavo de 250 gramos: 93.00 pesos
- Yogurt griego Oikos: 100 pesos los 900 gramos
- Pan blanco: 45.00 pesos el paquete con 620 gramos
- Atún dolores en agua: 21.00 pesos 140 gramos
- Queso manchego 400 gramos: 98.00 pesos
