inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Día Internacional Contra la Corrupción: 7 años de escándalos de Morena en una era de impunidad absoluta

Fruta para el ponche a súper precio en el Martes de Frescura de Walmart

Si vas a preparar ponche o ya te estás alistando para la cena navideña, en Walmart hay promociones imperdibles en frutas, verduras, carnes y mariscos por el Martes de Frescura.

Frutas y verduras con descuento en el Martes de Frescura
Martes de Frescura de Walmart|Adriana Juárez | adn Noticias
Notas,
México
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si quieres ahorrar una lanita al comprar tu super no te puedes perder las ofertas del Martes de Frescura donde puedes encontrar frutas y verduras con grandes descuentos, aquí te compartimos la lista completa de ofertas para hoy 9 de diciembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Ofertas del Martes de Frescura en Walmart

Estas son las frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart :

  • Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 16.90 pesos el kilo
  • Fresas: 59.00 pesos la charola con 454 gramos
  • Pera de Anjou: 34.90 pesos el kilo
  • Zarzamora: 39.90 pesos los 170 gramos
  • Mora azul: 39.90 pesos la charola con 170 gramos
  • Naranja: 16.90 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 24.00 pesos el kilo
  • Mandarina: 39.90 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
  • Perón Golden: 34.90 pesos el kilo
  • Toronja: 29.90 pesos el kilo
  • Limón agrio: 19.90 pesos el kilo
  • Manzana gala: 34.90 pesos el kilo
  • Manzana gala bolsa: 34.90 pesos 1.3 kilos
  • Guayaba: 39.90 pesos el kilo
  • Tejocote: 39.90 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 34.90 pesos el kilo
  • Perón Golden: 34.90 pesos la bolsa con 1.3 kilos

Carnes y mariscos con descuento en Walmart

Por otro lado las carnes y mariscos tienen las siguientes promociones:

  • Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Pierna de cerdo en trozo: 114.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Fajitas de pechuga: 135.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 174.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Champiñones: 69.00 pesos el kilo

Además, puedes comprar otros productos a bajo precio como:

  • Caja de leche con 6 piezas de 1 litro: 177.00 pesos
  • Caja de leche deslactosada con 6 piezas de 1 litro: 182.00 pesos
  • Aceite vegetal: 37.00 pesos
  • Pechuga de pavo de 250 gramos: 93.00 pesos
  • Yogurt griego Oikos: 100 pesos los 900 gramos
  • Pan blanco: 45.00 pesos el paquete con 620 gramos
  • Atún dolores en agua: 21.00 pesos 140 gramos
  • Queso manchego 400 gramos: 98.00 pesos

Cerdo, res y pollo subieron de precio; frutas y verduras se mantienen

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Walmart

LO MÁS VISTO