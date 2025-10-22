Bloqueos, marchas y rodadas provocarán cierres en estas calles de CDMX hoy

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que para hoy miércoles 22 de octubre se tienen previstos 14 bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

Calles cerradas por marchas y bloqueos en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

06:30 horas en Calz. San Antonio Abad, Colonia Obrera.

08:00 horas en Manzanillo 49, Colonia Roma Sur ; Atlixco 12, Colonia Condesa.

10:00 horas en Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico.

11:00 horas en Emilio Dondé y Enrico Martinez, Colonia Centro; Serapio Rendón 71, Colonia San Rafael.

12:00 horas en Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico; Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera.

14:00 horas en Av. Paseo de la Reforma s/n (Ángel de la Independencia), Colonia Juárez rumbo a Plaza de la República s/n (Monumento a la Revolución), Colonia Tabacalera.

Alcaldía Tlalpan

08:00 horas en Periférico Sur 4829 , Colonia Parques del Pedregal.

Alcaldía Coyoacán

Durante el día en Calz. del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud.

08:00 horas en Miguel Ángel de Quevedo 1098, Colonia Parque San Andrés.

18:00 horas en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria.

Alcaldía Benito Juárez

08:00 horas en Av. Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle Norte.

También se registran afectaciones viales en carriles centrales de Circuito Interior con dirección a Avenida Eduardo Molina en la alcaldía Venustiano Carranza, como alternativa vial se recomienda el Eje 3 Norte.

Hay tránsito lento en Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al poniente desde Avenida República Federal hasta Avenida Canal de San Juan, como alternativa vial se recomienda Avenida Texcoco.

¿En dónde habrá rodadas hoy en CDMX?

Además de las movilizaciones sociales se tienen previstas rodadas en las siguientes zonas de CDMX:

Tlalpan

07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528 Colonia Lomas de Padierna.

Iztapalapa

07:45 horas en Eje 5 Sur y calle 10 de agosto, Colonia Leyes de Reforma.

Benito Juárez

20:30 horas en Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, Colonia Del Valle Centro.

Cuauhtémoc

21:00 horas en Parque México, Av. México s/n, Colonia Hipódromo.

