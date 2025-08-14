Jacqueline participó en una tanda de cirugías plásticas en Monterrey y murió de forma trágica

Una cirugía plástica mal practicada puso fin a la vida de Jacqueline Yamilet Flores, de 25 años de edad. La joven murió de forma trágica, luego de sufrir lesiones graves mientras se realizaba la operación.

La joven viajó desde Saltillo, Coahuila, para practicarse una liposucción, luego de participar en una tanda de cirugías plásticas. Te contamos los detalles de este caso.

¿Qué le pasó a Jacqueline Yamilet Briones y por qué murió?

Como muchas jóvenes en el país, Jacqueline Yamilet Flores, una joven saltillense, deseaba realizarse una cirugía plástica; sin embargo, no contaba con el dinero necesario. Por esta razón, le llamó la atención un establecimiento llamado Toque Divino, en Monterrey, que ofrecía un sistema de pago por medio de tandas.

Jacqueline viajó desde Saltillo, Coahuila, rumbo a la ciudad de Monterrey para practicarse la liposucción por la que estaba pagando sus mensualidades. La cirugía estética se llevó a cabo la noche del martes 12 de agosto, en la clínica ubicada en el Edificio Médico de Especialistas, sobre la calle Hidalgo 2532, del sector Obispado.

Lamentablemente, la cirugía se complicó y la joven fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario, donde fue declarada muerta. Pero, ¿qué le sucedió a Jacqueline Yamilet Flores?

Tras practicar la autopsia a la joven, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) confirmó que la paciente perdió la vida debido a un mal procedimiento quirúrgico. Jacqueline sufrió una perforación en el hígado y en un pulmón.

Autoridades investigan irregularidades en la clínica de Monterrey

Tras la trágica muerte de Jacqueline Yamilet, las autoridades regiomontanas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si la clínica operaba legalmente y si incurrió en negligencia médica. También se informó que el inmueble se encuentra asegurado.

El caso llamó la atención en redes sociales, donde varias internautas denunciaron irregularidades graves en la clínica Toque Divino; por ejemplo, mencionaron que no existen valoraciones médicas previas y no existe contacto con el cirujano hasta el día de la operación.

¿Cuánto cuesta una cirugía estética en Monterrey?

El costo de una cirugía plástica en Monterrey varía mucho dependiendo del tipo de procedimiento, la clínica y el cirujano; sin embargo, puedes esperar que los precios oscilen entre $15,000 y $100,000 pesos o más.

Por su parte, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica advirtió que la trágica muerte de Jacqueline Yamilet Flores pone en evidencia el riesgo que implica someterse a una cirugía de este tipo en manos no certificadas.

