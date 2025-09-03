Una lanita extra: La cantidad de la prima sabatina en la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas

México buscará que la jornada laboral se pueda reducir de 48 a 40 horas en los próximos años, por lo que la Cámara de Diputados ha recibido varias propuestas de cómo lograrlo; en esta ocasión, se presentó una muy interesante que también contempla una prima sabatina .

Hasta ahora, los diputados han recibido 13 iniciativas para reducir la jornada laboral a 40 horas, sin embargo, todas ellas tienen planes diferentes para lograrlo; si bien todas buscan beneficiar a los empleados, hay algunas que podrían “convenir” más que otras.

Nueva propuesta de jornada laboral de 40 horas es analizada

En esta ocasión, el Congreso de Baja California planteó una idea en la que se trabajen 40 horas a la semana, con la peculiaridad de que los jefes y los empleados puedan distribuir dichas horas a lo largo de la semana según les convenga.

Por ejemplo, un trabajador podría tener una jornada de 10 horas al día y cumpliría su cuota semanal en cuatro días, aunque esto tendría que establecerse desde un principio.

¿De cuánto sería la prima sabatina que tiene la propuesta?

Otro aspecto que llamó la atención sobre la propuesta de Baja California es que incluye una prima sabatina, algo que el sector sindical ha pedido en fotos de consulta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La prima sabatina sería del 25% del salario diario de cada trabajador. Esto considerando que se aprueben las 40 horas y que los trabajadores puedan conseguir sus dos días de descanso obligados.

Otras propuestas para reducir la jornada laboral a 40 horas

La mayoría de las propuestas contemplan el tener dos días de descanso obligatorios en lugar de uno, sin embargo, existen diferentes maneras de lograrlo. Por ejemplo, el diputado José Benavides del Partido del Trabajo (PT) planteó que la jornada diaria sea de 7 horas en lugar de 8. Esto dejaría seis días de trabajo a la semana en lugar de cinco, con la particularidad de que se reduciría una hora. Por lo pronto, la Cámara de Diputados tendría le debate de las 40 horas a finales del 2025.

