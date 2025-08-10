¡Atención! UNAM alerta sobre fraude en línea con correos falsos; así puedes reportarlo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una alerta para los estudiantes que están realizando su registro por un intento de fraude a través de correos falsos.

La Máxima Casa de Estudios lanzó un comunicado para prevenir a los estudiantes unniversitarios de caer en un fraude que solicita pagos por trámites. Te contamos los detalles.

La UNAM alerta a estudiantes por intento de fraude con supuesto “costo de matriculación”

A través de sus redes sociales, la UNAM emitió una importante advertencia para los alumnos que están realizando su inscripción, pues se detectaron mensajes fraudulentos que provenían de correos electrónicos falsos.

Según el comunicado, los alumnos han recibido mensajes en los que la UNAM solicita el pago de un supuesto “costo de matriculación”; sin embargo, la Máxima Casa de Estudios confirmó que esos correos desde cuentas externas no son institucionales. Por lo que, estas cuentas y su dominio remitente ya fueron bloqueados y reportados para su baja en internet. Ante esta situación y en un intento por evitar que los alumnos caigan en las garras de la delincuencia, la UNAM aclaró lo siguiente:

“La Universidad Nacional Autónoma de México no envía correos ni mensajes solicitando pagos por trámites o servicios”, se lee en el comunicado de la institución académica.

¿Cómo puedes prevenir y denunciar este intento de fraude a estudiantes de la UNAM?

A través de sus redes sociales, la Máxima Casa de Estudios exhortó a la comunidad universitaria a no abrir enlaces sospechosos y a verificar que cualquier comunicación provenga de dominios oficiales.

Asimismo, la UNAM reafirmó su compromiso con la seguridad digital de los estudiantes, por lo que le solicita a quienes hayan recibido un correo falso solicitando un pago por algún trámite o servicio que lo reporten de inmediato al UNAM-CERT en el siguiente correo: csi.incidentes@unam.mx .

¿Cuándo inicia el semestre 2026 1 en la UNAM?

De acuerdo con el calendario oficial de la UNAM del ciclo escolar 2025-2026, el regreso a clases en la UNAM será el lunes 11 de agosto de 2025. Así que prepara tus cuadernos y mochila y prepárate para tu primer día como universitario en la Máxima Casa de Estudios.

