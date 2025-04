Hermano de Daniel Bisogno confirma que mamá de Michaela pelea la herencia y ocultó las cenizas del conductor

Alex Bisogno confirmó que la exesposa de Daniel Bisogno inició una batalla legal por la herencia del querido conductor de Ventaneando. El hermano del famoso dio a conocer que la relación con la madre de su sobrina está rota, pues incluso, no se les ha permitido ver a la pequeña Michaela ni visitar las cenizas del conductor. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Alex Bisogno confirma que la mamá de Michaela comenzó una batalla legal por la herencia

A través de sus redes sociales, Alex Bisogno hizo una difícil revelación a sus fans y a los seguidores de su hermano fallecido, el carismático conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno , pues por medio de un comunicado confirmó que ya no tiene relación ni con Christina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno, ni con la pequeña Michaela.

En el comunicado, Alex Bisogno afirma que Christina está decidida a pelear por la herencia de Daniel Bisogno, por lo que ya inició un juicio sucesorio intestamentario, ya que el actor y conductor murió sin dejar testamento. Una situación complicada que fue confirmada por Paty Chapoy en su programa Ventaneando.

“Daniel Bisogno no dejó testamento y dejó desprotegida a su hija”, fueron las palabras de la icónica conductora de Ventaneando.

¿Por qué pelean por la herencia de Daniel Bisogno?

Tras la muerte de Daniel Bisogno, la relación entre Alex y Christina parece haberse fracturado una vez que él y su hermana Ivette le hicieron saber a la madre de Michaela que dentro de los deseos de Daniel, estaba el de seguir procurando a su padre.

“Daniel hizo equipo con la familia para apoyar a mis papás por decisión, no por obligación, partió antes que mi papá pero, en vida, dejó muy claro, pública y privadamente, que quería que su herencia sirviera también para ayudar a sus padres”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, la familia de Daniel Bisogno deja claro que “no estamos peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela. Para nosotros lo más importante es su bienestar y así será siempre, confirma la familia Aguilar Bisogno.

¿Dónde están las cenizas de Daniel Bisogno?

No obstante, la relación entre la madre de Michaela y la familia Aguilar Bisogno no es la mejor, pues según Alex Bisogno, Christina Riva Palacio no les ha permitido visitar las cenizas del conductor.

“Con todo extrañamiento, queremos comentar que Cristina, mamá de Michaela, ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace unas semanas, todo comenzó cuando llevé a mi papá a visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa, a la fecha, no sabemos dónde están las cenizas, ni dónde podemos visitarlas”, dice el comunicado.

Asimismo, Alex Bisogno explicó que Daniel Bisogno les hizo saber que requería el apoyo de su familia para que vigilaran las finanzas de Michaela y para que no se vendiera ninguna propiedad hasta que ella tuviera la edad y las facultades para hacerlo.

Finalmente, el hermano de Daniel Bisogno invitó a los seguidores a realizar su testamento, para evitar problemas a sus familias situaciones complicadas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.