Apellidos a los que les toca el registro a la Pensión Bienestar del miércoles 20 al sábado 23 de agosto 2025

¿Aún no eres beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ? Actualmente la Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, mantiene abierto el registro para que más personas se sumen a este programa social.

La Pensión Bienestar otorga un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales a personas mayores de 65 años, el objetivo es mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor. Pues a menudo, este sector queda desprotegido y es discriminado por su edad, por lo que no se les da trabajo. No pierdas la oportunidad de hacer tu registro.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar agosto 2025

En esta ocasión, el registro a la Pensión del Bienestar será del 18 al 30 de agosto de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Como en cada ocasión, el registro se hará dependiendo de la primera letra del primer apellido, de la siguiente forma:



A,B,C: lunes 18 y 25 de agosto

D,E,F,G,H: martes 19 y 26 de agosto

I,J,K,L,M: miércoles 20 y 27 de agosto

N,Ñ,O,P,Q,R: jueves 21 y 28 de agosto

S,T,U,V,W,X,Y,Z: viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: sábado 23 y 30 de agosto

¿Dónde hacer el registro de la Pensión Bienestar?

Para la realización del trámite, las personas deben acudir al módulo de registro de su localidad, el cual puede ser encontrado en el sitio ubicatumodulo.bienestar.gob.mx . Únicamente deberás seleccionar la entidad y el municipio en el que vives.

Esta pensión es un derecho constitucional para las personas y, por ende, una obligación del Estado mexicano. La entrega del monto económico se realiza de forma directa a las y los derechohabientes, por medio de depósitos a la tarjeta de débito del Banco del Bienestar que se entrega como parte del programa. Tras el depósito del pago, no es necesario retirar el dinero el mismo día, ya que éste permanece en la cuenta hasta que sea retirado o empleado -se indica en la página oficial del programa.

¿Qué documentos necesito para el registro a la Pensión Bienestar?

Las y los mexicanos que tengan 65 años cumplidos y deseen ser parte de este programa social, deberán presentar los siguientes documentos en formato original y copia:



Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o cartilla de identidad)

CURP de reciente impresión, con certificación ante Renapo.

Acta de nacimiento, vigente y legible

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad: teléfono, luz, agua o predial

Teléfono de contacto: de celular y de casa

¿Qué otros programas sociales tienen registro en agosto 2025?

Si no cumples con la edad requerida para el registro de la Pensión Bienestar , también se encuentra abierta la convocatoria de inscripción a Mujeres Bienestar. Para este programa social debes tener de 60 a 64 años.

El monto del apoyo económico federal asciende a 3 mil pesos bimestrales.

