¿Te quedaste en la UNAM? Así puedes concluir el trámite para tener IMSS

Miles de jóvenes que este 2025 lograron ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no solo obtuvieron un lugar en la máxima casa de estudios del país, sino también un beneficio importante: acceso gratuito al Seguro de Salud para Estudiantes del IMSS.

Este esquema ofrece atención médica integral en hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluyendo consultas generales, especialidades, hospitalización, medicamentos, análisis clínicos e incluso atención obstétrica.

¿Cómo obtener el Número de Seguridad Social?

Para gozar de este servicio es indispensable contar con el Número de Seguridad Social (NSS), un registro único y permanente.

El trámite es gratuito y puede hacerse de cuatro maneras:



En línea a través del portal del IMSS

App IMSS Digital : disponible en teléfonos móviles, donde también se requiere CURP y datos básicos.

: disponible en teléfonos móviles, donde también se requiere CURP y datos básicos. En oficinas: en cualquier subdelegación del IMSS, con acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio.

con acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio. Portal SIAE de la UNAM

Paso a paso para revisa tu vigencia de derechos

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) habilita cada semestre un portal para que los alumnos consulten su constancia de vigencia de derechos.

Con este documento podrás comprobar si ya estás dado de alta en el Seguro de Salud.

Si aparece que estás vigente, deberás acudir a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana con: identificación oficial, comprobante de domicilio, dos fotos tamaño infantil y la constancia impresa. Ahí te entregarán tu Cartilla Nacional de Salud .

En caso de que el sistema indique que no estás vigente, deberás enviar un correo a la DGAE (sse@dgae.unam.mx) con tu número de cuenta y la constancia generada en el portal para que regularicen tu situación.

¿Por cuánto tiempo está vigente el seguro IMSS en la UNAM?

El beneficio se activa cada semestre de forma automática, siempre y cuando sigas inscrito en la UNAM. Con él tendrás cobertura médica durante toda tu trayectoria académica.

Además del orgullo de portar el escudo puma, los nuevos estudiantes tienen en este seguro un respaldo frente a cualquier eventualidad de salud. El IMSS recuerda que este servicio no tiene costo y es exclusivo para alumnos de instituciones públicas.

¿Qué enfermedades cubre el seguro del IMSS para estudiantes?

Como se mencionó, de acuerdo al Seguro Social , este seguro garantiza la cobertura médica integral, farmacéutica y hospitalaria, es decir, que cubre todas las patologías, incluidas la diabetes, hipertensión o las denominadas crónico degenerativas y congénitas.

Concluir el trámite es sencillo y garantiza acceso a consultas, medicamentos y atención especializada a lo largo de tus estudios en la UNAM.

