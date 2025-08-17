Personas quedan atrapadas en juego mecánico en la Feria de Zacatlán, Puebla

La Feria de la Manzana en Zacatlán , Puebla, se vio manchada por los momentos de pánico en donde al menos 8 personas quedaron atrapadas en lo alto de un juego mecánico, enfrentándose al miedo de caer y a condiciones climáticas adversas.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado 16 de agosto; cuando las personas se percataron que el juego ya no se movía, avisaron a las autoridades y en poco tiempo llegaron elementos de Protección Civil para comenzar con las labores de auxilio.

Ocho personas atrapadas en Juego Mecánico de Zacatlán, Puebla

El juego denominado “Xtreme” hace que las personas queden suspendidas en el aire, aunque sufrió un siniestro luego de que se rompió un “diente” de la máquina, provocando que el engranaje general se atascara.

Así, fue imposible para las personas regresar y ponerse a salvo; quedaron atrapadas en las alturas y tuvo que intervenir el equipo de la Dirección de Protección Civil, quienes rescataron a 8 personas que tuvieron que mantener la calma mientras estaban en sus asientos.

Personas atrapadas en juego mecánico de Zacatlán son llevadas al hospital

Por fortuna, ninguna persona sufrió lesiones de gravedad, sin embargo, todas fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán para una revisión médica y recibir atención inmediata.

La mayoría de los rescatados presentaban una crisis nerviosa , mientras que una de ellas también tuvo una posible lesión en la cadera.

😱🚨 ‼PERO QUÉ MIEDO‼ 🎢



En otra más de juegos mecánicos, servicios de emergencia fueron movilizados tras el reporte de que, al menos 8 personas quedaron atrapadas al interior de un juego por fallas por casi 50 minutos. Esto en #Zacatlán, #Puebla.@Gob_Puebla pic.twitter.com/NW3ZtAZjhJ — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 17, 2025

Sanción a los juegos mecánicos en la Feria de Zacatlán

Las autoridades le exigieron a la feria entregar bitácoras de mantenimiento y un seguro de responsabilidad civil para asegurar un correcto funcionamiento de los juegos mecánicos en un evento masivo como este.

