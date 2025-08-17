¡Aguas con las lluvias y las multas! Los autos que no circulan hoy lunes 18 de agosto; revisa tu engomado

¿Tu auto no circula hoy? La lluvia continuará este lunes 18 de agosto en la CDMX y en el Edomex, por lo que podría ser mejor idea dejar tu auto en casa, pues es la manera más segura de evitar afectaciones por las inundaciones.

Si no estás seguro si tu carro circula este lunes 18 de agosto, solo tienes que verificar el calendario del Hoy No Circula implementado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos no circulan hoy 18 de agosto?

El programa Hoy No Circula que nació en noviembre de 1989 tiene el objetivo de reducir los contaminantes que afecta la salud de la población de la CDMX, la zona metropolitana del Valle de México y, desde el 1 de julio, la del Valle de Toluca.

El Hoy No Circula es un programa obligatorio para los automovilistas de la CDMX y el Edomex, por lo que si incumples con las fechas en las que te corresponde dejar tu auto en casa, te harás acreedor a una costosa multa que te dejará sin dinero a media quincena. Tu auto no circula hoy si tiene las siguientes características:



Engomado: Amarillo

Terminación de placa: 5 y 6

Holograma de verificación: 1 y 2

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

OJO: Toma en cuenta que el Hoy No Circula está vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 48 municipios del Estado de México. Evita multas de tránsito de hasta $3,394 pesos.

¿Qué días no aplica el Hoy No Circula en CDMX?

El Hoy No Circula está activo todos los días del año, tanto en la CDMX como en el Edomex. Por lo que, cada día de la semana, un grupo específico de vehículos, definido por su color de engomado y el último dígito de su placa, tiene prohibido circular. Sin embargo, existen autos que pueden circular todos los días porque están exentos.



Los autos con holograma 00 y 0

Los autos eléctricos e híbridos están exentos de estas restricciones en todo momento.

Aguas con tu carro; ¿a qué hora empiezan las lluvias este lunes?

De acuerdo con el pronóstico del clima del Sistema Meteorológico Nacional, este lunes 18 de agosto se registrarán chubascos con lluvias puntuales, tanto en la CDMX como en el Edomex.

La hora en la que comenzará a llover en la CDMX será aproximadamente a las 17:00 horas. Si vas a circular por la ciudad con tu auto, toma tus precauciones porque se espera tormenta eléctrica.

