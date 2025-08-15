Lluvias y granizo se esperan este sábado 16 de agosto; así estará el clima hoy en México

El sábado 16 de agosto se espera un escenario meteorológico activo en gran parte del país, es por eso que te contamos cuál es clima para todo México.

El monzón mexicano , diversos sistemas atmosféricos y la temporada húmeda predominante marcarán el clima: lluvias intensas en el norte y centro, chubascos por la tarde, así como temperaturas elevadas en muchas regiones.

¿En qué estados lloverá este 16 de agosto?

Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país durante el fin de semana.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes abarcarán Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, habrá intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Estas lluvias podrían venir con rayos, granizo, incremento en niveles de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Estados que tendrán altas temperaturas el 16 de agosto

El ambiente será muy caluroso . Se prevén temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California; entre 40 y 45 °C en Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

35–40 °C en BC Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como 30–35 °C en Zacatecas, norte de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿A qué hora se esperan lluvias en la CDMX el 16 de agosto?

En la Ciudad de México , las lluvias comenzarán por la tarde: se esperan en torno a las 17:00 horas, alcanzando su intensidad máxima entre las 17:00 y las 18:00 horas, con cielos mayormente soleados después de las 19:00 horas.

Clima en el Edomex el 16 de agosto

El Estado de México se verá afectado por chubascos con lluvia puntual fuerte, principalmente durante la tarde y noche, además de acompañados de actividad eléctrica. Las mañanas y primeras horas del día lucirán parcialmente nubladas.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

La temporada de lluvias en gran parte del país se prolonga desde junio hasta mediados de octubre. Para la Ciudad de México y el centro, incluyendo el Valle, la temporada abarca de mayo a octubre.

¿Cuándo termina el verano?

Solsticio mediante, el verano meteorológico concluye el 22 de septiembre, pero el verano astronómico suele terminar el 22 o 23 de septiembre, marcando el inicio del otoño.

La transición hacia clima más seco y templado se dará gradualmente a partir de octubre, especialmente en las zonas centrales y del Sur.

