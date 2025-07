UNAM e IMSS dan tratamiento gratuito contra VIH; así puedes obtener la PrEP

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró un consultorio especializado gratuito dedicado a la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ubicado en el Hospital General de Zona No. 8 del IMSS, cercano a Ciudad Universitaria. Esta acción forma parte de una estrategia integral para fortalecer la salud sexual y reproductiva de la comunidad universitaria.

El consultorio ofrece los tratamientos de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y Profilaxis Post-Exposición (PEP), métodos antirretrovirales clave para prevenir la infección por VIH. Están disponibles para estudiantes regulares e irregulares, personal académico y administrativo, personas de intercambio y personal por honorarios vinculados a la UNAM. Además, brinda atención para otras infecciones de transmisión sexual prevenibles y curables, y programas de vacunación contra Hepatitis A, Hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH).

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

¿Cómo recibir el tratamiento gratuito contra VIH de la UNAM?

El consultorio arrancó el 19 de junio en fase piloto. Para octubre, se prevé que el modelo se replique en todos los planteles de la UNAM en la Ciudad de México, sus 21 centros foráneos y los planteles de bachillerato.

Para poder utilizar el consultorio, es necesario estar registrado en el IMSS, un proceso que puede completarse fácilmente a través de internet. Al completar su inscripción, el estudiante obtiene un carnet que le permite acudir directamente al Hospital General de Zona 8, sin importar a qué unidad médica esté asignado.

Esta iniciativa responde a la necesidad de atender a un grupo particularmente vulnerable: jóvenes entre 20 y 34 años, edad con la mayor incidencia de nuevos diagnósticos de VIH en México y a nivel global.

¿Qué es la PrEP?

La PrEP, o Profilaxis Pre-Exposición, es un medicamento que se toma para prevenir la infección por el VIH. Se utiliza en personas que no tienen VIH, pero que tienen un alto riesgo de contraerlo, ya sea a través de relaciones sexuales o por el uso de drogas inyectables. La PrEP reduce significativamente el riesgo de contraer el VIH al prevenir que el virus se establezca y se propague en el cuerpo.

¡En VIHve Libre la PrEP está disponible en ambas modalidades!

La profilaxis pre-exposición consiste en el uso de medicamentos antirretrovirales en personas que NO viven con VIH con el objetivo de evitar la transmisión.

Nuestros servicios son TOTALMENTE GRATUITOS.

Escríbenos al DM pic.twitter.com/5JHgPf6q6U — VIHve Libre (@VIHveLibre) January 31, 2023

¿Cómo funciona la PrEP?

La PrEP funciona evitando que el VIH se multiplique en el cuerpo después de una posible exposición al virus. Se toma en forma de pastillas diarias o como inyecciones cada dos meses. Para que la PrEP sea efectiva, es importante tomarla según las indicaciones y mantener una adherencia constante.

¿La PrEP protege contra otras ITS?

No, la PrEP solo protege contra el VIH. Es importante recordar que la PrEP no protege contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS), por lo que se recomienda el uso de condones para prevenir otras ITS.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.