Guía definitiva para actualizar el acta de nacimiento con las nuevas modificaciones 2025

Desde el mes de agosto 2025, el trámite del acta de nacimiento en México se moderniza con un portal único. Ahora es obligatorio el uso de “Llave MX”, cuyo objetivo es que cualquier ciudadano pueda obtener, actualizar o corregir su documento sin acudir a oficinas, con un proceso más seguro y rápido.

Así puedes actualizar tu acta de nacimiento desde casa

Desde agosto de 2025, el Gobierno de México centralizó este trámite en el portal Mi Registro Civil. Este cambio elimina filas y visitas presenciales, unificando el servicio para las 32 entidades federativas. Cualquier persona con acceso a internet podrá obtener su acta desde cualquier parte del país.

El acta digital tiene la misma validez que la física para trámites como pasaporte, inscripción escolar o apertura de cuentas bancarias. Solo necesitas imprimirla en hoja blanca tamaño carta. El acceso requiere Llave MX, que valida tu identidad y protege tus datos.

Paso a paso para tramitar tu acta de nacimiento en línea

El trámite se realiza en cuatro pasos:



Ingresa a www.miregistrocivil.gob.mx con tu Llave MX

Busca tu acta con CURP o datos personales

Realiza el pago en línea o genera formato de pago referenciado

Descarga tu acta en PDF e imprímela

Si pagas con tarjeta, el acta se descarga al instante; con pago referenciado, puede tardar de 1 a 72 horas. El portal permite verificar el estatus del pago y descargar el documento hasta 24 horas después sin costo adicional.

¿Qué es Llave MX y cómo registrarte?

Llave MX es la identidad digital oficial del Gobierno de México para acceder a trámites en línea. Además del acta de nacimiento, servirá para más servicios en 2025 y 2026, como correcciones de actas o trámites escolares.

Para registrarte solo necesitas CURP, correo electrónico, número de teléfono y crear una contraseña. Aunque no es obligatoria, la CURP biométrica se recomienda para futuros trámites y estará disponible desde octubre de 2025.

Costos del acta de nacimiento digital en 2025

El precio varía según la entidad. Ejemplos:



CDMX: $94

Baja California: $463

Estado de México: $99

Quintana Roo: $57

Se puede pagar en línea o en bancos/tiendas autorizadas con formato referenciado. En este último caso, el tiempo de validación depende de la entidad financiera.

¿Qué hacer si rechazan tu acta de nacimiento?

Si una oficina no acepta tu acta digital impresa, puedes presentar una queja al enlace estatal del Registro Civil. Incluye datos del rechazo y copia del documento.

La validez de este documento está garantizada en todo el país y respaldada por convenios oficiales, por lo que su uso es obligatorio en oficinas gubernamentales.

¿Qué hacer si tus datos no son correctos?

Para correcciones, contacta al Registro Civil de la entidad donde fuiste registrado. Debes enviar copia del acta, CURP y una descripción del error. El tiempo de resolución varía por estado y puede tomar días o semanas.

