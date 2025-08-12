Esta es la lista de nombres prohibidos desmentida por el Registro Civil de la CDMX

Después de que una lista con supuestos nombres prohibidos se viralizara, el Registro Civil de la Ciudad de México la desmintió y se posicionó respecto a cuáles sí están permitidos y cuáles no.

A través de redes sociales, una lista con más de 60 nombres comenzó a volverse viral al asegurar que no estaban permitidos en la Ciudad de México. Sin embargo, la difusión llegó hasta las autoridades del Registro Civil y la desmintió, pero ¿entonces puedo poner a mi hijo Hitler?

¿Cuál es la lista de nombres que estaba supuestamente prohibidos?

En la lista de supuestos nombres prohibidos que se difundió desde el 2022, aparecen nombres de personajes de películas infantiles y de acción, restaurantes de comida rápida, redes sociales, prendas de ropa, figuras históricas, entre otras.

Aceituno

Amilcar

Cajada

Aguinaldo

All Power

Anivdelarev

Batman

Benefecia

Burger King

Cacerolo

Calzón

Caraciola

Caralalimpio

Cesárea

Cheyenne

Christmas Day

Circuncisión

Culebro

Delgadina

Diodoro

Email

Escroto

Espinaca

Facebook

Fulanito

Gordonia

Gorgonio

Harry Potter

Hermione

Hitler

Hurraca

Iluminada

Indio

James Bond

Jorge Nitales

Lady Di

Marciana

Masiosare

Micheline

Panuncio

Patrocinio

Petronilo

Piritipio

Pocahontas

Pomponio

Privado

Procopio

Rambo

Robocop

Rocky

Rolling Stone

Sobeida

Sol de Sonora

Sonora Querida

Telésforo

Terminator

Twitter

Usnavy

Verulo

Virgen

Yahoo

Zoila Rosa

¿Cuáles son los nombres más comunes en la CDMX?

Según el Registro Civil, los nombres más comunes en 2024 fueron:

Hombres



Santiago

Leonardo

Mateo

Matías

Sebastián

Emiliano

Liam

Alejandro

Diego

Emilio

Mujeres

Regina

Sofía

Camila

Isabella

Valentina

Romina

Victoria

María José

Natalia

Mía Isabella

¿Qué dijo el registro civil de los supuestos nombres prohibidos?

El Registro Civil de la Ciudad de México señaló que es falso que en la capital exista el listado, sin embargo exhorta a quien acuda a registrar el nacimiento de sus hijos a evitar nombres peyorativos, discriminatorios, infames, denigrantes, carentes de significado o que construyan un signo, símbolo o siglas con el objetivo de prevenir que sean víctimas de bullying.

Cabe recordar que en la Ciudad de México el trámite de corrección de acta de nacimiento de menores de edad por enmienda, procede cuando vulneran su identidad jurídica siendo víctima de bullying.

Aseguró que el nombre fortalece a que las madres y padres valoren el nombre con el que llamarán a sus hijas e hijos y cuando estos crezcan lo porten con orgullo.

