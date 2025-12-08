Resident Evil Requiem presentará un nuevo adelanto este 11 de diciembre

El terror en el mundo gamer se intensifica. Mientras el año se prepara para su cierre, The Game Awards (TGA) 2025 promete generar gran expectación con un nuevo adelanto de uno de los títulos más esperados de 2026: Resident Evil Requiem.

Geoff Keighley, productor de la gala, confirmó desde la cuenta oficial de The Game Awards que Capcom estará presente con un nuevo tráiler del juego durante la ceremonia, que se celebrará el jueves 11 de diciembre. El anuncio en X (antes Twitter) fue claro: “El terror siempre sobrevive. Conéctate para un terrorífico nuevo vistazo a Resident Evil Requiem”. El mensaje ha impulsado diversas teorías en la comunidad de fans.

El Regreso a Raccoon City y los Rumores sobre Leon S. Kennedy

Una de las razones principales por las que Resident Evil Requiem ha acaparado la atención es su esperado regreso a Raccoon City. Por primera vez desde Resident Evil 3, los jugadores volverán a explorar las ruinas de la icónica ciudad, esta vez asumiendo el rol de Grace Ashcroft, una agente del FBI que investiga una serie de muertes misteriosas, incluida la de su propia madre. Este regreso promete una combinación de zombis, secretos oscuros y una alta dosis de nostalgia y tensión.

Además del escenario, los rumores de la comunidad sugieren el posible retorno de un personaje clásico: Leon S. Kennedy. Aunque Capcom no ha confirmado su presencia, las filtraciones apuntan a que Leon se uniría a la historia como contraparte jugable de Grace Ashcroft. Este esquema recordaría a los dúos tradicionales de la saga, donde Leon sería responsable de las secciones con mayor carga de acción, mientras que Grace se centraría en el foco narrativo y las partes orientadas a la investigación.

Fecha de Lanzamiento y Expectativas del Tráiler en la Gala

La cita para el lanzamiento oficial de Resident Evil Requiem ya está marcada para el 27 de febrero de 2026. Por lo tanto, el tráiler que se presente en The Game Awards servirá como uno de los últimos avances antes de que el juego esté disponible.

Aún se desconoce si el tráiler mostrará gameplay (jugabilidad), cinemáticas o un avance más críptico que genere más preguntas que respuestas. No obstante, está claro que Capcom busca que el nombre Resident Evil tenga una presencia destacada en la gala. Si la presentación incluye el regreso a Raccoon City y la posible aparición de Leon S. Kennedy, se espera una alta respuesta por parte de la comunidad de seguidores de la franquicia.