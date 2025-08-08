Así será la nueva credencial del INE que busca ser infalsificable

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo modelo de la credencial para votar con el objetivo de hacerla “más segura, moderna e infalsificable”, así lo dio a conocer el Consejero y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Arturo Castillo Loza.

Cabe señalar que el nuevo modelo de la “Credencial para Votar en territorio nacional” y la “Credencial para Votar desde el Extranjero” fue aprobado por la Comisión del Registro Federal de Electores y representantes de partidos políticos.

¿Cuáles son los nuevos elementos de seguridad de la credencial del INE?

El nuevo diseño de la credencial para votar del INE tendrá los siguientes elementos:

Recuadros con microtexto

Elemento ópticamente variable

Tintas termocromáticas, termoreactivas o infrarrojas

Diseño de alta resolución

Elemento táctil para personas con debilidad visual

Fotografía digital en el reverso

Además, estará hecha de sustrato “Teslin” como material central cuya durabilidad es de mínimo 10 años.

Elementos de la nueva credencial del INE para votar desde el extranjero

Mientras que la “Credencial para Votar desde el Extranjero mantendrá” tendrá la leyenda “desde el extranjero” y:

Códigos bidimensionales QR de alta densidad

Datagramas al reverso de la mica para almacenamiento

En todas las credenciales se conservan la zona de lectura mecánica, huella digital, firma del ciudadano y el elemento táctil. Y todas incluirán una fotografía digital a color visible al reverso en lugar de la fotografía que se imprimía con tinta ultravioleta.

¿Cuándo comenzarán a producir la nueva credencial del INE?

Se tiene previsto que el nuevo modelo de la Credencial para votar del INE comience a producirse a finales del primer semestre de 2026 tomando en consideración los plazos para el desarrollo y la resolución del proceso de licitación del contrato del servicio de producción de credenciales.

