Estas son las deudas que JAMÁS se eliminan del Buró de Crédito

¿Estás en Buró de Crédito ? Si tienes deudas con alguna institución bancaria, tienda departamental u otro tipo de establecimiento es seguro que tienes un mal historial en el Buró de Crédito. Y, aunque existen deudas que quedarán eliminadas este 2025, también existen deudas que no se eliminan del Buró de Crédito.

Cualquier persona que hace una compra a plazos y cumple en tiempo y forma con los pagos está en el Buró de Crédito; sin embargo, tiene un historial crediticio limpio. No obstante, las deudas te dan una mala calificación que pone en riesgo tu acceso a nuevos créditos y financiamiento. Te contamos cuáles son las deudas que no se eliminan del Buró de Crédito jamás.

¿Es cierto que después de 5 años tu crédito está limpio?

Si realizaste una compra y no has cumplido con los pagos o debes un préstamo, debes saber que ya formas parte de la ‘lista negra’ del Buró de Crédito, una Sociedad de Información Crediticia que te dejará boletinado, por lo que ya no podrás acceder a otro préstamo o financiamiento hipotecario o automotriz, por ejemplo.

Sin embargo, la ley en México especifica que sí existen deudas que se eliminan del Buró de Crédito después de determinado tiempo:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS (211 pesos): Se eliminan después de un año

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 (4,232 pesos): Desaparecen después de dos años

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta mil Udis (8,464 pesos): Se eliminan después de cuatro años

Deudas mayores a mil UDIS: Se borran después de 6 años

¿Qué deudas no se eliminan del Buró de Crédito?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), existen deudas que jamás saldrán del Buró de Crédito, a pesar del paso de los años. Estas son las deudas que nunca pierden vigencia:

Deudas de más de 400 mil Udis (3,385,740 pesos)

Deudas que están en proceso judicial

Si se cometió algún fraude con los créditos

En todas estas ocasiones, las deudas permanecerán de forma permanente en el Buró de Crédito. Por tal motivo, si tu deuda es de mucho menos dinero es probable que este 2025 salgas del Buró de Crédito finalmente.

¿Cómo puedo ver mi Buró de Crédito gratis?

Si quieres saber si estás en el Buró de Crédito, puedes solicitar tu Reporte de Crédito Especial gratis cada 12 meses. Solo sigue estos pasos:

Entra al sitio web del Buró de Crédito : www.burodecredito.com.mx

: Elige la opción de Reporte de Crédito Especial

Llena la solicitud con la información que se necesita: nombre completo, RFC, CURP, etc.

con la información que se necesita: nombre completo, RFC, CURP, etc. Una vez que tu solicitud sea procesada, podrás revisar tu reporte de crédito en línea.

¡No caigas en fraudes! No existe una forma de salir del Buró de Crédito gratis, excepto cuando hayas pagado tus deudas y haya transcurrido el tiempo necesario para que tu historial crediticio quede limpio. Recuerda que la mejor manera de tener una buena calificación en el Buró de Crédito es cumpliendo en tiempo y forma con los pagos de tus compras y préstamos.

