¿Te rechazan todos los créditos? Así puedes consultar tu calificación de Buró de Crédito

Si estás buscando solicitar un crédito, ya sea para comprar una casa, un auto, o simplemente para cubrir alguna emergencia, es muy importante que conozcas tu calificación en el ‘buró de crédito’. Esta calificación es un indicador de tu comportamiento financiero, que refleja cómo has pagado tus deudas en el pasado y qué tan confiable eres para los prestamistas.

El buró de crédito es una empresa privada que recopila información de las instituciones financieras sobre los créditos que otorgan a sus clientes. La Sociedad de Información Crediticia (SIC) no aprueba ni rechaza créditos, solo proporciona un reporte que resume tu historial crediticio. Este reporte se llama Reporte de Crédito Especial y contiene datos como:

- Tu nombre, fecha de nacimiento, domicilio y RFC.

- El número, tipo y monto de los créditos que tienes o has tenido.

- El saldo actual y el límite de cada crédito.

- El historial de pagos de cada crédito, con indicadores de si has pagado a tiempo, con retraso o si has dejado de pagar.

- Las consultas que han hecho las instituciones financieras sobre tu reporte en los últimos 24 meses.

- Las observaciones o reclamaciones que hayas hecho sobre tu reporte.

Tu calificación en el buró de crédito se calcula con base en la información de tu reporte y el score del buró de crédito. Si tu puntaje está entre los 600 y 750 estas considerado dentro del riesgo medio y si está por encima de los 750 puntos eres un cliente confiable y libre de riesgo.

Entre más alta sea tu calificación, más fácil será que obtengas un crédito con buenas condiciones, como una tasa de interés baja, un plazo largo y un monto alto. Por el contrario, entre más baja sea tu calificación, más difícil será que accedas a un crédito o tendrás que aceptar condiciones desfavorables, como una tasa de interés alta, un plazo corto y un monto bajo.

Por eso, es muy conveniente que consultes tu calificación de buró de crédito antes de solicitar un crédito, para que sepas qué esperar y qué opciones tienes. Además, al consultar tu reporte podrás verificar que la información sea correcta y detectar posibles errores o fraudes.

Para consultar tu calificación de buró de crédito necesitas obtener tu Reporte de Crédito Especial. Este reporte es gratuito una vez al año, pero si quieres consultarlo más veces debes pagar una cuota. El costo del reporte depende del tipo que elijas:

- Reporte básico: incluye tu nombre, RFC, domicilio y los resultados de tu score. Cuesta $36 pesos. (35.60)

Para obtener tu Reporte de Crédito Especial debes seguir estos pasos:

1. Ingresa al sitio web del buró de crédito : www.burodecredito.com.mx

2. Haz clic en la opción “Obtén tu Reporte” y elige el tipo de reporte que quieres.

3. Llena el formulario con tus datos personales y financieros. Debes tener a la mano tu identificación oficial, tu RFC y los datos de algún crédito vigente o reciente.

4. Elige la forma de pago: tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o depósito en efectivo en alguna tienda participante.

5. Recibe tu reporte por correo electrónico o descárgalo desde el sitio web.

Una vez que tengas tu reporte, revisa cuidadosamente la información y verifica que sea correcta. Si encuentras algún error o discrepancia, puedes hacer una reclamación al buró de crédito para que lo corrija. También puedes agregar una observación a tu reporte para explicar alguna situación especial que haya afectado tu historial crediticio.

Recuerda que consultar tu calificación de buró de crédito es un derecho que tienes como consumidor financiero y una herramienta que te ayuda a mejorar tu salud financiera. No te quedes con dudas y obtén tu reporte hoy mismo.

