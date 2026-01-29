Prevén erupción de un volcán submarino y expertos se mantienen en alerta por niveles críticos de magma

El volcán submarino en Sundhnúkur, Islandia, ha puesto en alerta a las autoridades de dicho país, ya que el riesgo de una erupción es muy elevado ydeberán teneruna vigilancia extrema en la zona para evitar cualquier tragedia.

El Icelandic Meteorological Office (IMO) ha detectado que los niveles de magma acumulados en la península de Reykjanesya es similar a los registrados momentos previos a erupciones y esto solo puede significar que tienen “una bomba de tiempo”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Acumulación de magma enislandiaalerta por posible erupción de volcán

El IMO detalla que el magma registrado en el volcán submarino en Sundhnúkursigue en aumento. Estiman que el volumen almacenado alcanza casi 20 millones de metros cúbicosy ya es una cantidad comparable a la que hubo en erupciones previas en el mismo sistema volcánico.

Recordaron que la península de Reykjanescomenzó a entrar en fase eruptiva desde el 2023 y que el 2026 podría ser el punto cumbre en el que la energía acumulada haría erupción.

Piden mayor vigilancia por posible erupción del volcánSundhnúkur

Islandia se ha acostumbrado a tener una intensa actividad volcánica , por lo que ya tenían bien ubicada la península deReykjanes, en donde detectaron el volcánSudhnúkury su actividad inusual de magma.

Los estudios sugieren que esta actividad ha sido recurrente a lo largo de los años, con un proceso repetido de inflación, intrusión y erupción. Es por esoquehan pedido aumentar la vigilancia del volcán, para tener un mejor registro de los momentos antes de una erupción.

Asimismo, piden no acercarse a la zona y tener protocolos de evacuación listos en los lugares habitados más cercanos, en caso de que el evento sea mucho más fuerte de lo que se ha visto en erupciones anteriores.

Iceland’s fiery saga continues! 🌋



The 9th eruption at Sundhnúkur crater row features a 700 m fissure with lava spewing several meters high 🤯



Flights are unaffected 🇮🇸



Blue Lagoon is temporarily closed.



Tours and road trips continue as usual! 🚙



📸: RÚV pic.twitter.com/yqloTnuOSz — Guide to Iceland (@guidetoiceland) July 16, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.