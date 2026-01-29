El 2025 fue un año marcado por la corrupción y la impunidad para la 4T

El Gobierno de la “cuarta transformación” (4T) brilló durante el 2025 al protagonizar diferentes actos de corrupción e impunidad que indignaron al país y por lo que no sufrieron ninguna consecuencia.Esto se analizó en la Mesa de República MX, con el conductor Manuel López San Martíny las invitadas Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, María Elena Pérez Jaén, decanade transparencia, y el invitado Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Las pruebas de corrupción de la 4T durante el 2025

La corrupción sí puede ser el sello de la 4T durante el 2025 y tenemos varios ejemplos. Primero, se destapó una red de tráfico de combustible que operaba al interior de la Secretaría de Marina luego de que se descubrió queuna embarcación en Tampico transportaba 10 millones de litros de diésel, falsamente consignados como aceites lubricantes, detectando un modus operandi que llevaba años.

En junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres organizaciones financieras en México como sospechosas en materia de lavado de dinero.

Asimismo, el exsecretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue identificado como un líder de la organización criminal de “La Barredora”. Bermúdez estaba prófugo y fue capturado poco después, pero su estrecha relación con Adán Augusto López sigue generando amplias dudas.

No podemos olvidar al senador Gerardo Fernández Noroña, quien tuvo viajes que costaron más de 150 mil pesos y que compró una casa en Tepoztlán por más de 11 millones de pesos.

O incluso los actos de Andy López Beltrán, quien es investigadoporestar al frente de una red de corrupción que habría desviado millones de dólares al Gobierno federal.

