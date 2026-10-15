México mantiene Categoría 1 en seguridad aérea tras auditoria de EUA, pero tiene 21 observaciones

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de los Estados Unidos (EUA) mantuvo la categoría 1 de seguridad aérea para México, tras una auditoría correspondiente al Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA, por sus siglas en inglés); no obstante, identificó 21 observaciones.

La información se dio a conocer el pasado 14 de octubre, luego de una evaluación realizada durante agosto de 2026; sin embargo, la resolución final se dará a conocer en febrero de 2027.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/tmT7hKddNK — AFAC (@AFAC_mx) October 15, 2026

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¿Qué significa la categoría 1 de seguridad aérea para México?

México al tener la categoría 1 en seguridad aérea beneficia a sus aerolíneas, debido a que éstas podrán mantener o abrir nuevas rutas, destinos y frecuencias de vuelo hacia Estados Unidos.

Sin embargo, si se baja a categoría 2, entonces comienzan las limitaciones y prohibiciones de servicios.

¿Cuáles son las observaciones para México en seguridad aérea?

De acuerdo a la prueba de 339 reactivos, como se mencionó, se identificaron 21 relacionados en carácter técnico-operativo y administrativo.

Específicamente, estos son sobre:

Sistema de vigilancia de la seguridad

Actualización de normas, circulares y manuales

Fortalecimiento de programas de inspección, capacitación y personal

La agencia estadunidense detalló que las autoridades mexicanas deberán atender y corregir las observaciones como parte de las siguientes etapas de evaluación, ya que el proceso continuará a finales de año.

¿Por qué México tiene que atender a las medidas de la AFAC?

La evaluación IASA tiene como objetivo que los países cumplan con los estándares internacionales de seguridad, especialmente los de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la Organización de las Naciones Unidas.

Esta prueba evalúa ocho elementos técnicos, entre ellos:

Legislación aeronáutica

Capacitación del personal técnico

Sistemas de licencias

Certificación de aeronaves

Capacidad para resolver problemas de seguridad operacional

Sin embargo, la mayor importancia es que evaluación refuerza el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos.

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