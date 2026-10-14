Elecciones de Estados Unidos 2026: ¿Cuándo son y qué se juegan Trump, republicanos y demócratas?

Estados Unidos se prepara para una jornada electoral que podría cambiar el equilibrio político de Washington; las elecciones intermedias de 2026 se celebrarán el martes 3 de noviembre, cuando millones de estadounidenses votarán para reniovar a su Congreso y elegir autoridades estatales y locales.

Aunque no se elegirá presidente, los resultados serán decisivos para Donald Trump y su agenda politica, así como para los demócratas, que buscan recuperar el control legislativo.

¿Qué se votará en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026?

En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. También habrá elecciones estatales y locales en distintas partes del país.

Cabe decir que las elecciones intermedias se realizan cada dos años, a mitad del periodo presidencial. Su resultado determina qué partido tendrá la mayoría en cada cámara del Congreso durante los siguientes dos años.

¿Qué se juegan republicanos y demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026?

Los republicanos intentarán conservar sus mayorías legislativas para mantener el respaldo a las políticas de Trump. Perder el control de alguna cámara podría dificultar la aprobación de leyes y abrir la puerta a investigaciones parlamentarias acerca de su administración.

Los demócratas , por su parte , buscan recuperar terreno, además de convertirse en un contrapeso al presidente. Para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes necesitan una ganancia neta de al menos tres escaños; en el Senado el desafío es mayor, ya que requieren ganar ciatro para alcanzar una mayoría propia.

Temas que podrían influir el voto en elecciones intermedias de Estados Unidos en 2026

La economía y esl costo de la vida figuran entre las preocupaciones centrales de la campaña. También destacan la inmigración, el sistema de salud, los arenceles y la política exterior.

El resultado dependerá de la participación electoral y de contiendas competidas en distintos estados. Aunque las encuestas pueden anticipar tendencias, no garantizan quién ganará el control del Congreso.