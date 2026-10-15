Este jueves 15 de octubre una nueva tragedia estremeció Pakistán, ya que una escuela se desplomó con más de 100 estudiantes adentro, y hasta el momento se reportan decenas de muertos y heridos, muchos de ellos de gravedad.

Según la agencia Reuters, el accidente se registró durante las clases matutinas en Peshawar, al norte de Pakistán, en el centro educativo privado Al-Khair. Al menos 32 estudiantes y una profesora murieron y 43 alumnos más resultaron con heridas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el desplome de la escuela en Pakistán?

Un funcionario de los equipos de rescate mencionó que el techo de una planta superior se desplomó sobre las aulas situadas debajo y aplastó dos niveles de la escuela. El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:48 de la mañana (hora local).

Mian Saeed, jefe de policía de Peshawar, afirmó que la estructura del edificio era débil y el techo estaba sobrecargado por obras de construcción, lo que provocó el derrumbe.

“Que sirvan de ejemplo”: Familiares exigen justicia

Familiares de estudiantes acusaron a la escuela de ignorar el estado crítico del edificio y de abrir las instalaciones solo para ganar dinero.

“Que sirvan de ejemplo, que sean una lección para todos, para que nadie se atreva a abrir una escuela solo para ganar dinero sin ofrecer las instalaciones adecuadas”, gritó Mohammad Zaman, quien perdió a dos sobrinos en la tragedia, según Reuters.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.