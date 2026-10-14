Ovidio Guzmán aplaza audiencia en Chicago: ¿Cuándo será la próxima?

La audiencia de Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, volvió a posponerse en una corte federal de Chicago, Estados Unidos; el proceso judicial contra el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán tendrá que esperar varios meses más, mientras sigue pendiente la definición de su condena.

El nuevo aplazamiento modificó nuevamente el calendario del caso y alejó la próxima comparecencia hasta 2027. ¿Cuándo deberá presentarse ante la justicia estadounidense y qué se sabe sobre el cambio de fecha?

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¿Cuándo será la próxima audiencia de Ovidio Guzmán?

La audiencia de seguimiento de Ovidio Guzmán, que estaba programada para el 7 de diciembre de 2026, fue reprogramada para el 14 de abril de 2027 a las 10:30 horas, de acuerdo con el registro de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

La modificación se realizó por acuerdo de las partes; el documento judicial no detalla en la información disponible los motivos específicos del nuevo aplazamiento.

¿De qué delitos acusan a Joaquín “El Chapo” Guzmán y desde cuándo está preso?

Joaquín “El Chapo” Guzmán, padre de Ovidio Guzmán López, fue declarado culpable en Estados Unidos de 10 cargos federales relacionados con el narcotráfico, el uso de armas para cometer delitos y el lavado de dinero.

También fue condenado por dirigir una empresa criminal continua vinculada al Cártel de Sinaloa, que incluía delitos relacionados con drogas y una conspiración para cometer asesinato.

El exlíder del grupo criminal fue extraditado de México a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, en febrero de 2019, un jurado lo declaró culpable y, el 17 de julio de ese año, recibió una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión y, actualmente cumple su condena en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos.

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