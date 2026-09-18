Alemania recibió su primer avión de combate F-35A Lightning II, una aeronave de quinta generación como parte de la modernización de sus fuerzas armadas y de su participación en la estrategia de disuasión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La primera aeronave fue presentada este 18 de septiembre de 2026 durante una ceremonia realizada en las instalaciones de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas.

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F-35: Avión de combate capaz de portar bombas nucleares

Berlín adquirirá un total de 35 F-35A, que sustituirán a los antiguos Tornado y permitirán al país mantener una capacidad que forma parte de la llamada participación nuclear de la Alianza Atlántica.

Alemania participa desde hace décadas en este esquema. Sus Tornado han cumplido la función de aeronaves de doble capacidad, pero serán reemplazados por los F-35A, que cuentan con tecnología furtiva y sensores avanzados.

De acuerdo con la Bundeswehr, una de las razones principales para adquirir el F-35 es precisamente mantener la participación alemana en la “participación nuclear” de la OTAN.

De esta manera, contribuirán a la capacidad de disuasión frente a posibles amenazas contra Alemania o el territorio aliado.

Alemania busca reforzar su fuerza aérea

Además de su papel dentro de la estrategia nuclear de la OTAN, los F-35 serán utilizados para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea alemana.

El avión incorpora tecnología de baja detectabilidad, sistemas avanzados para recopilar y combinar información de distintos sensores y herramientas para compartir datos con otras aeronaves y unidades.

Estas características permiten que el F-35 funcione como parte de una red militar más amplia y no solamente como un avión de combate individual.

Los primeros F-35 alemanes permanecerán inicialmente en Estados Unidos para actividades de entrenamiento, mientras Alemania prepara infraestructura necesaria para operar.

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