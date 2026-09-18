Apagón total en Cuba por desconexión total del sistema eléctrico hoy 18 de septiembre

El Ministerio de Energía y Minas Cuba informó que este viernes 18 de noviembre se registra un apagón masivo debido a la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.

Las autoridades de la isla indicaron que comenzaron los trabajos para la recuperación de la energía.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.

Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 18, 2026

Incluso cuando la red nacional está operativa, la isla registra con frecuencia apagones rotativos que dejan a millones de personas sin suministro eléctrico.

Los apagones en Cuba ocurren principalmente por la escasez crónica de combustible debido a un severo bloqueo impuesto por Estados Unidos, así como por el profundo deterioro de su infraestructura eléctrica.

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