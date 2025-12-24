Brooklyn y Manhattan: las zonas de Nueva York que podrían quedar bajo el agua si sube el nivel del mar

Un mapa de proyección elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) revela que importantes ciudades del estado de Nueva York podrían quedar bajo el agua si el nivel del mar aumenta 10 pies (unos 3 metros) .

La proyección indica que Nueva York capital, zonas costeras y comunidades densamente pobladas enfrentarían inundaciones severas, con impactos que irían más allá de viviendas y carreteras.

Especialistas advierten que el principal problema no sería solo la inundación de zonas residenciales, sino el daño a hospitales, estaciones de bomberos, centros de emergencia y otros servicios esenciales.

“El aumento del nivel del mar no solo inundaría calles y casas”, explicó Shangjia Dong, profesor de ingeniería ambiental y de construcción y miembro del Centro de Investigación de Desastres de la Universidad de Delaware.

¿Cuándo podría ocurrir este escenario?

Aunque varios expertos coinciden en que un aumento de 10 pies podría tardar cerca de un siglo, algunos advierten que el proceso podría acelerarse.

Harold Wanless, profesor del Departamento de Geografía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Miami, señaló que es probable que este nivel de aumento ocurra dentro de este siglo, dependiendo del ritmo del calentamiento global.

El impacto no se limitaría a Nueva York. Estados como Florida serían especialmente vulnerables. Según Wanless, solo el 9 % del condado de Miami-Dade se encuentra a más de 10 pies sobre el nivel del mar, lo que haría inviable la habitabilidad mucho antes de alcanzar ese umbral.

¿Por qué está subiendo el nivel del mar?

Expertos señalan varios factores clave detrás del aumento del nivel del mar:

Emisiones de gases de efecto invernadero

Calentamiento global

Expansión térmica del agua del mar

Derretimiento de glaciares y capas de hielo

Incluso si las emisiones se redujeran a cero de inmediato, los científicos advierten que los efectos actuales continuarían durante décadas, debido al impacto acumulado del calentamiento previo.

Sea levels around NYC could surge up to 13 inches in 2030s due to climate change: state study https://t.co/O6rAMWC051 pic.twitter.com/YI2VxTMS3C — New York Post (@nypost) March 3, 2024

El mapa de NOAA se suma a las advertencias de la comunidad científica sobre la urgencia de medidas de mitigación y adaptación, especialmente en regiones costeras densamente pobladas.