El Ministerio de Sanidad de España dio por terminada la crisis del Hantavirus tras el brote registrado en el crucero MV Hondius, ya que todos los pasajeros que fueron puestos en cuarentena dieron negativo en su última prueba.

Todas las personas que permanecían en seguimiento por el brote de Hantavirus estuvieron en aislamiento después de que el buque hiciera escala en Canarias el 10 de mayo. Ahí bajaron 14 pasajeros españoles, quienes fueron trasladados bajo medidas extremas de seguridad a Madrid para continuar con su seguimiento epidemiológico.

El sábado 20 de junio, el Ministerio de Sanidad dio por terminada la crisis y señaló que no hubo contagios tras el desembarco y los trasladados durante el mes de mayo.

Concluye la cuarentena de los pasajeros y tripulantes.



La Operación Hondius culmina con éxito.



Sin contagios de hantavirus en Canarias tras el desembarco y los traslados el pasado mes de mayo.



Siempre: GRACIAS pic.twitter.com/sTukmosH6x — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) June 21, 2026

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Crisis del Hantavirus se termina en España

Luego de ser sometidos a una vigilancia constante, las autoridades autorizaron el fin de las restricciones y les permitieron a los españoles abandonar sus domicilios y hacer su vida de manera normal, es decir, salir de compras y recibir a familiares en sus hogares.

Hay que señalar que las dos personas que dieron positivo a Hantavirus durante su seguimiento en España ya recibieron el alta hospitalaria y ya se encuentran sus domicilios donde siguen las recomendaciones de los especialistas.

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