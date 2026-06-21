El mandatario colombiano ha sido blanco de críticas debido a la postura que ha mostrado a lo largo de este proceso electoral, desconociendo públicamente los resultados de la primera ronda, donde el ultraderechista De la Espriella resultó ganador sobre Cepeda.

¿Qué dijo Gustavo Petro en la jornada electoral de este domingo?

El presidente colombiano realizó polémicas declaraciones al afirmar que “solo reconocerá los resultados” una vez que sean validados por los jueces responsables del proceso electoral, dando a entender que en caso de un triunfo de De la Espriella, de nuevo desconocerá el resultado, como lo hizo ya en la primera vuelta de la elección presidencial, a principios de junio.

“La decisión la toman los jueces luego de evaluar en el escrutinio las quejas presentadas. Cumpliré con lo que dictaminen los jueces, conforme a la ley y la Constitución. Todo lo que ocurra antes de la decisión judicial se considera información, pero la resolución vinculante es la de los jueces, es fundamental cuidar el voto”, afirmó ante la prensa colombiana.

Las reacciones por las palabras de Petro no se hicieron esperar, y uno de los primeros en pronunciarse fue Andrés Forero, senador opositor, quien advirtió que el mandatario está “abonando el terreno para un golpe de Estado”.

“Gustavo Petro es un pirómano irresponsable, dice que no aceptará el preconteo, que solo acatará el escrutinio. Está abonando el terreno para que sus hordas violentas incendien el país y dar un golpe de Estado”, aseguró el senador colombiano.

A través de su cuenta de X, el izquierdista Petro ha publicado a lo largo del día supuestos fraudes a favor de Abelardo de la Espriella, quien lideraba las encuestas de cara a esta segunda vuelta electoral.

Fiel a su estilo, advirtió por la supuesta presencia de votos irregulares que favorecen al candidato opositor, De la Espriella.

Destruyendo centenares de votos que habían preparado con voto en blanco en zonas de alta votación del candidato Cepeda.



Los testigos electorales en estos casos deben acusar ante fiscalía a los jurados que se prestaron para esa trampa pic.twitter.com/CCjgjlbaWe — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Del otro lado, Abelardo de la Espriella hizo un llamado a sus seguidores para que salgan a votar y cumplan con su deber ciudadano.

“Salgan a votar temprano, con ardentía y con pasión, para defender esta patria que nos lo ha dado todo. Para decirles a nuestros hijos y nietos que, cuando el país nos necesitó, ahí estuvimos”, fue parte del mensaje del candidato opositor.