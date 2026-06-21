La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia comenzó en punto de las 8:00 de la mañana de este domingo 21 de junio y el pueblo debe decidir entre Iván Cepeda, de izquierda o Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, para ocupar la silla del Ejecutivo durante el periodo 2026-2030.

El pueblo escogerá al sucesor de Gustavo Petro, quien llamó a su pueblo a salir a votar “sea como sea, venciendo todo obstáculo” y aseguró que acatará el resultado del escrutinio de los jueces de la república y no el conteo preliminar de las elecciones.

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¿Cuántos habitantes de Colombia saldrán a votar?

Aproximadamente 41 millones 421 mil 973 colombianos están habilitados para votar y lo podrán hacer en 122 mil 016 mesas distribuidas en 13 mil 742 puestos de votación en toda la nación.

¿Cómo fue la votación de los candidatos?

Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, votó en Barranquilla, exactamente en el colegio La Enseñanza, desde donde señaló que su campaña tiene el objetivo principal de vencer a la “tiranía” y “derrotar al régimen”.

Por su parte, Iván Cepeda, quien compite de la mano de Pacto Histórico, emitió su voto en Bogotá, acompañado de varios políticos como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro. Aseguró que reconocerá el resultado, pero observará de manera meticulosa el sistema electoral.

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