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Reportan posibles irregularidades durante las elecciones presidenciales de Colombia

La Misión de Observación Electoral de Colombia reportó posibles irregularidades durante la jornada electoral, por ejemplo propaganda, fallas en puestos de sufragio y presunta compra de votos

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Por: Adriana Pacheco