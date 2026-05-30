Triunfo del PSG desata disturbios en París y deja más de 300 detenidos

Al menos 336 personas ha sido arrestadas en Francia, 235 de ellas en París, donde un policía ha resultado herido por el lanzamiento de fuegos artificiales durante las celebraciones de la segunda Liga de Campeones del PSG, de acuerdo con los primeros reportes.

En su último boletín sobre la medianoche, la policía informó que cuatro unidades BRAV-M (brigadas motorizadas de intervención rápida especializadas en el control de disturbios y el mantenimiento del orden público) fueron desplegadas en la carretera de circunvalación parisina, a la altura de la Porte Maillot, para apoyar las operaciones de dispersión de los grupos concentrados en la zona y que llegaron a cortar esa vía.

En un informe anterior, se cifró en 20 mil los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal.

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Disturbios también en 2025

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas en diversos puntos de Francia, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22 mil policías y gendarmes, de los que 8 m estuvieron en París y en su área metropolitana.

Este año, los disturbios se han centrado de nuevo en los Campos Elíseos y aledaños, pero también se produjeron cerca del Parque de los Príncipes -el estadio del PSG- y en la plaza de la République.

Hubo además un intento de invasión por parte de unas 150 personas en el estadio parisino. Las fuerzas de seguridad también abortaron un intento de ataque a una comisaría de policía del distrito VIII.

Recepción al PSG en el Palacio del Elíseo

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico liderado por Luis Enrique, quienes se impusieron en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest.

En un comunicado, se informó de que el equipo llegará al Elíseo a las 18:10 hora local. Poco después, a las 18:45 horas, Macron dará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

La recepción en la sede de la Presidencia de la República francesa será uno de los puntos álgidos de las celebraciones parisinas del domingo, que este año se desarrollarán en la zona del Campo de Marte, alrededor de la Torre Eiffel, donde se brindará la segunda Liga de Campeones del club a los hinchas.

Allí se esperan a unas 100 mil personas, de acuerdo con las autoridades locales. La propia Torre Eiffel ya se iluminó esta noche con los colores del PSG para homenajear a los campeones.

Esta victoria recompensa el esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico liderado por el señor Luis Enrique. A pocos días de la Copa del Mundo de 2026, este éxito pone de manifiesto la excelencia del fútbol francés y corona el compromiso de todo un club y de sus aficionados — indicó en su comunicado el Elíseo.

Poco antes, el propio Macron había felicitado, a través de un mensaje en X, al PSG por su segunda Liga de Campeones. “¡Una nueva estrella brilla sobre París! Enhorabuena al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa", declaró.

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