Decenas de migrantes en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, continúan este martes su huelga de hambre y de trabajo por quinto día consecutivo, después de que el fin de semana se registraran enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y manifestantes que mantienen una vigilia frente a las instalaciones.

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¿Por qué los migrantes están en huelga de hambre?

La huelga comenzó el pasado viernes tras meses de denuncias sobre las condiciones insalubres en Delaney Hall. Entre sus reclamos, los detenidos piden la intervención de la gobernadora del estado, Mikie Sherrill, que acudió el lunes al centro junto a una delegación demócrata del Congreso, pero a la que se le negó el acceso.

Sherrill indicó el lunes que esa negativa “plantea serias interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público” y aseguró que seguirá exigiendo el cierre de Delaney Hall, así como oponiéndose “a cualquier expansión de centros de detención masiva en Nueva Jersey, como la propuesta en Roxbury”.

DISGRACEFUL: ICE agents tear-gassed U.S. Senator Andy Kim at Delaney Hall detention facility in NJ today!



Kim was supporting hunger-striking detainees protesting spoiled food, no medical care & extreme heat when federal agents unleashed tear gas & pepper spray. Kim struggled to… pic.twitter.com/CyPQJCkW50 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) May 26, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional busca convertir un almacén en Roxbury en un centro de detención para albergar hasta mil 500 inmigrantes, aunque por el momento ha limitado los trabajos a la espera de una evaluación ambiental, según medios locales.

Sherrill también habló con los familiares de los detenidos y activistas, y aseguró que lo que escuchó “fue desgarrador”, reiterando que seguirá “exigiendo que ICE rinda cuentas”.

Asimismo, el senador Andy Kim y los representantes demócratas de Nueva Jersey, Rob Menéndez, Nellie Pou y LaMonica McIver participaron en la vigilia del lunes. A Kim se le permitió la entrada y aseguró haber presenciado “el caos dentro y fuera del centro de detención Delaney Hall”.

En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas. Los civiles fueron derribados y sometidos, los agentes dispararon balas de pimienta y gas pimienta contra la multitud — indicó en su cuenta de X sobre el incidente del lunes.

¿Qué dicen demócratas y republicanos sobre los migrantes?

El lunes, los manifestantes formaron una cadena humana frente al centro de detención Delaney Hall para intentar evitar el posible traslado de inmigrantes, tras lo cual se produjeron enfrentamientos.

De acuerdo con el senador, lo ocurrido en Delaney Hall “es más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país”. “Lo que presencié y viví fue vergonzoso”, añadió.

FACT CHECK: there is NO HUNGER STRIKE at Delaney Hall. There are no subprime conditions.



ALL detainees are provided with 3 meals a day, clean water, clothing, bedding, showers, soap, toiletries, and opportunities to communicate with their family members and lawyers.



Aliens are… pic.twitter.com/iY8PqL3kYw — Homeland Security (@DHSgov) May 26, 2026

El también senador por Nueva Jersey Cory Booker denunció en X que “los inmigrantes en Delaney Hall están en huelga de hambre porque luchan por sus derechos humanos” y afirmó que las condiciones allí son “deplorables”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró en redes sociales que “no hay ninguna huelga” y que se trata de “una maniobra política de los políticos de Nueva Jersey” que defienden lo que se conoce como “ciudades santuario” para inmigrantes.

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