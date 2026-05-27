El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que la administración estadounidense irá a la “guerra contra los cárteles del narcotráfico” durante su intervención en la reunión de gabinete del presidente Donald Trump.

El funcionario aseguró que el gobierno estadounidense ya trabaja en una estrategia regional para combatir a las organizaciones criminales transnacionales en América Latina y reiteró que los cárteles serán tratados como amenazas terroristas y militares.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición ‘Escudo de las Américas’”, declaró mientras exponía avances de seguridad regional vinculados a Venezuela, al que califcó como una pieza “fundamental” para garantizar el futuro energético y la defensa del territorio estadounidense.

.@SECWAR FULL REMARKS at President Trump’s Cabinet Meeting. pic.twitter.com/suvDR7uXv5 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 27, 2026

Hegseth no precisó plazos, modalidades ni los cárteles específicos que serían objetivo prioritario de esta nueva estrategia.

¿Qué es el “Escudo de las Américas”?

El bloque "Escudo de las Américas“ está integrado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, y Trinidad y Tobago. La coalición militar internacional que excluye deliberadamente a México.

Lanzada formalmente el 7 de marzo de 2026 durante una cumbre en Doral, Florida, su objetivo principal es combatir el narcotráfico, el crimen transnacional y la migración ilegal en el hemisferio occidental.

Los comentarios del secretario de Guerra se dan en medio de tensiones con el gobierno de México, a quien Trump ha presionado para permitir que tropas estadounidenses incursionen en territorio mexicano para atacar a organizaciones criminales, especialmente por el tráfico de fentanilo y las operaciones del Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Asimismo, se dan semanas después de que el republicano afirmara que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”, días después de afirmar que si el país Azteca no hace “su trabajo” para combatirlos, Washington lo hará.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.