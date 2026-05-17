Autoridades de Arabia Saudita informaron que fueron interceptados tres drones que ingresaron a su territorio procedentes de espacio aéreo iraquí.

De acuerdo con información de Reuters, el Ministerio de Defensa saudí declaró que se tomarían todas las medidas operativas necesarias para “responder a cualquier intento de violar su soberanía y seguridad”.

Desde el pasado mes de abril, cuando entró en vigor el alto al fuego en Irán, se ha reducido considerablemente la tensión en la zona y los ataques, aunque han sido constantes los avistamientos de drones procedentes de Irak a otros países de la región, como Arabia Saudita y Kuwait.

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Reportan ataque con drones en Emiratos Árabes Unidos

Mientras Arabia Saudita reportaba la intercepción de drones en su espacio aéreo, en Emiratos Árabes Unidos se informó que se registró un incendio en una central nuclear después de un ataque con dispositivos no tripulados.

Al respecto, autoridades emiratíes señalaron que el ataque se encontraba “bajo investigación”, y añadieron que el país tiene todo derecho a “responder a tales ataques terroristas”.

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