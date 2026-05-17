Dos aviones militares chocan durante exhibición aérea en EUA

Dos aviones militares chocaron durante un espectáculo de exhibición que se realizaba este domingo en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, en Idaho, Estados Unidos.

Asistentes al evento captaron el momento de la colisión entre las dos aeronaves, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes al evento. Por esta situación, se cerró la base aérea y se suspendió el evento.

Footage of the mid air collision between a pair of Navy Super Hornets/Growlers during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base moments ago. pic.twitter.com/yQqPavmSWk — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

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Pilotos logran escapar del accidente

En los videos compartidos por los asistentes, se observa que segundos después del accidente, se despliegan cuatro paracaídas, lo que indica que los pilotos y sus respectivos acompañantes lograron salir a tiempo de las aeronaves.

Sobre el accidente, autoridades de la base militar señalaron que se abrirá una investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

“Equipos de emergencia trabajan en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles en su debido tiempo”, señala un comunicado de la base aérea.

La base donde ocurrieron los hechos se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad de Boise, una de las más importantes del estado de Idaho. Hasta el momento, no se han compartido detalles sobre el tipo de aeronaves que se accidentaron, ni tampoco sobre el estado de salud de los tripulantes.

De acuerdo con comunicados de la propia base aérea, el espectáculo fue cancelado y servicios de emergencia llegaron al lugar, lo que ha complicado el desalojo del público que presenciaba el evento.

A pesar de lo aparatoso del accidente, lo que ha brindado tranquilidad entre los asistentes es que observaron cuatro paracaídas dispararse antes de que estallara la columna de humo negro.

Accidente ocurre en emblemático evento

El accidente entre los dos aviones militares ocurrió en el marco del Gunfighter Air Show, uno de los eventos más importantes organizados por la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, conocido por sus exhibiciones de aeronaves clásicas y modernas.

De acuerdo con reportes de la propia base, los Thunderbirds de la Fuerza Aérea estadounidense encabezaban la programación principal del fin de semana.

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